Pribac v težavah zaradi očitkov študentk

Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani naj bi zaradi očitkov o spolnem nadlegovanju študentk zavrnil habilitacijo izrednega profesorja Igorja Pribca. Tako na filozofski fakulteti kot na Univerzi v Ljubljani so s pojasnili o očitkih zoper profesorja skopi, češ da gre za varovanje osebnih podatkov. Pribac nam je v kratkem odzivu dejal le, da se bo do konca postopka vzdržal komentarjev.

Požareport je pred dnevi poročal, da so izrednemu profesorju Igorju Pribcu zavrnili habilitacijo zaradi očitkov o spolnem nadlegovanju študentk na filozofski fakulteti, kjer tudi predava. Na uredništvu Siol.net smo nato prejeli anonimno pismo, ki podrobneje razkriva domnevno dogajanje na ljubljanski fakulteti.

Postopek še ni končan

Pismo med drugim navaja, da naj bi dve študentki zoper Pribca oddali uradno anonimno pritožbo na Univerzo v Ljubljani, Pribcu pa naj bi izrekli disciplinski ukrep. V začetku tega študijskega leta pa naj bi, kot še piše v anonimnem pismu, študenti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani oddali negativno mnenje za njegovo habilitacijo. Konec oktobra je senat filozofske fakultete na glasovanju nato tudi formalno zavrnil habilitacijo za njegovo izredno profesuro.



Pribac se na naše pozive ni odzval. Foto: STA

Upa, da se bodo zadeve razjasnile

Ker smo želeli preveriti resničnost navedb v anonimnem pismu, smo se za podrobnejša pojasnila obrnili na vodstvo filozofske fakultete, a so bili redkobesedni. Odgovorili so nam le, da zaradi varstva osebnih podatkov in nekončanega postopka ponovne izvolitve v naziv na naša vprašanja ne morejo odgovoriti. Pribac namreč lahko v roku 15 dni vloži pritožbo na Senat Univerze v Ljubljani, potem pa obstaja še možnost sodnega varstva na upravnem sodišču na podlagi 59. člena zakona o visokem šolstvu.

Na filozofski fakulteti so nam sicer v odzivu še zapisali, da imata vodstvo in fakulteta ničelno toleranco do vseh oblik nasilja in nadlegovanja, zato se ob prijavljenih primerih tudi ustrezno odzovejo.



Tako filozofska fakulteta kot Univerza v Ljubljani sta bili s pojasnili skopi. Foto: Bor Slana

Za komentar smo zaprosili tudi Igorja Pribca. Kot nam je pojasnil, se bo do konca postopka vzdržal komentarjev, je pa za Požareport dejal, da "odločitev senata obžaluje" in pravi, da postopek še ni končan, zato upa, da se bodo zadeve do konca postopka razjasnile.

Za dodatna pojasnila o podanih prijavah študentk pa smo se obrnili tudi na Univerzo v Ljubljani. A nam tudi oni zaradi varstva osebnih podatkov niso podali konkretnejših odgovorov. "Poudarjamo pa, da na Univerzi v Ljubljani vse prijave in pritožbe resno ter ustrezno obravnavamo," so ob tem dodali.

Sporni komentarji na družbenem omrežju Twitter

Pribac je bil v preteklosti vpet tudi v domačo politiko. Bil je namestnik vodje volilnega štaba predsednika Danila Türka leta 2012, oktobra 2017 pa je bil med udeleženci kongresa Stranke socialno-liberalnega zavezništva Alenke Bratušek. Dogajanje v politiki pa je pogosto tudi komentiral za različne medije.

Leta 2016 je poskrbel za nekaj ogorčenja na družbenem omrežju Twitter. V luči takratnih silvestrskih nasilnih napadov moških severnoafriškega in arabskega rodu ob kölnski železniški postaji v Nemčiji je dogodek na svojem Twitterju pospremil s komentarjem: "Si mlad moški in imaš naenkrat na dosegu to, kar si včasih videl na televiziji in v sanjah. Kaj storiš v zavetju teme in gruče?"

A je pozneje tvitnil tudi, da je to, kar se je zgodilo v nemškem mestu, povsem nesprejemljivo in vredno vse obsodbe in da so njegovo sporočilo številni napak razlagali.