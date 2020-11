Merklova: Janša je pozval h kompromisu, kar je tudi v našem interesu

"Problem je velik in resen in reševali ga bomo resno in zavzeto," je dejala po končanem vrhu. Kdaj bi lahko našli rešitev, ni želela ugibati. O časovnem okviru, kdaj bi lahko dosegli dogovor, ni želela govoriti. Prav tako ni želela razkrivati možnosti, kje sama vidi morebitne rešitve.

Zavrnila je tudi možnost, da bi Madžarski in Poljski kakor koli grozili z možnostjo odvzema glasovalnih pravic. "O tem sploh ni govora. Moja dolžnost je, da najdem pot do rešitve," je dejala.

Madžarska in Poljska blokirali dva bistvena dela svežnja

Voditelji so na virtualnem zasedanju razpravljali o madžarski in poljski blokadi svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo v vrednoti 1.824 milijard evrov. Madžarska in Poljska sta v začetku tedna blokirali dva bistvena dela svežnja, ki se sprejemata s soglasjem, ker nasprotujeta dogovoru o pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava.

Kdo vse je govoril na zasedanju?

Po neuradnih informacijah se je v kratki razpravi oglasilo pet voditeljev. Najprej je govoril predsednik Evropskega sveta Michel, nato je nemška kanclerka Merklova orisala stanje. Poleg njiju so govorili še madžarski premier Viktor Orban, poljski premier Mateusz Morawiecki in slovenski premier Janez Janša.

Janša je po zasedanju na Twitterju zapisal:

Pogovori na Evropskem svetu so precej bolj stvarni, odkriti in z bistveno manj “politične korektnosti” - hinavščine, kot pa se to prikazuje in izkrivlja v enostranskih medijih. In ja, glede pogojevanja #MFF #RP s t.i. #ROL #Vladavinaprava iščemo kompromis, ker drugega izhoda ni. pic.twitter.com/KJ9jYlxOEw — Janez Janša (@JJansaSDS) November 19, 2020

Janša za vrnitev k dogovoru z julijskega vrha

Premier Janez Janša je v torek poslal pismo voditeljem EU. V njem se zavzema za vrnitev k dogovoru z julijskega vrha EU o finančnem okviru za spopad z epidemijo, ki ga zdaj po njegovem mnenju spodkopava nedavni dogovor med Svetom EU in Evropskim parlamentom o pogojevanju črpanja sredstev s spoštovanjem vladavine prava. V skoraj štiri strani dolgem pismu je Janša omenil tudi, da smo bili leta 2014 v Sloveniji "priča ukradenim volitvam s pomočjo drastične zlorabe državnih ustanov".