Janša podprl več kot 100 milijonov evrov vreden projekt v prestolnici

Predsednik vlade Janez Janša se je danes sestal z županom Mestne občine Ljubljana Zoranom Jankovićem. Tema pogovora je bila prihodnost železniške infrastrukture v državi, premier pa je podprl idejo o poglobitvi železniške proge v Ljubljani in o gradnji logističnega centra, ki bi pomenila posodobitev železniškega vozlišča v ljubljanski občini.

Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, sta se sestanka poleg Jankovića udeležila predsednik upravnega odbora družbe BTC Jože Mermal in predsednik uprave Zlatarne Celje, ki na ljubljanskem Bavarskem dvoru gradi stolpnico, Bojan Albreht. Prisotna sta bila tudi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter za infrastrukturo Jernej Vrtovec, poroča STA.

"Čas je za ponovni zagon in uresničitev projekta"

Premier je na sestanku podprl idejo o poglobitvi železniške proge in gradnji logističnega centra, ki bi pomenila razbremenitev javnega prometa in modernizacijo železniškega vozlišča v Mestni občini Ljubljana. "Čas je za ponovni zagon in uresničitev projekta," je poudaril Janša.

Priložnost, da glavno mesto postane sodobno tranzitno stičišče

Projekt, katerega načrtovanje je zastalo pred slabimi desetimi leti zaradi finančne krize, je po navedbah premierjevega kabineta priložnost, da glavno mesto postane nacionalno in tudi mednarodno sodobno tranzitno stičišče, ki bo veliko prispevalo tudi k ponovnemu zagonu gospodarstva po koronavirusni krizi.

Projekt nadgradnje železniške postaje Ljubljana, to je prenove tirov, tirnih naprav in peronske infrastrukture ter gradnjo zunajnivojskih dostopov, je vlada septembra uvrstila v načrt razvojnih programov 2020-2023. Gre za ureditev tirne infrastrukture v sklopu novega potniškega centra Ljubljana in za del projekta ureditve železniškega vozlišča Ljubljana.

Načrtovani posegi v okviru celovitega projekta so po pojasnilih ministrstva za infrastrukturo že umeščeni v prostor, kar pomeni, da bo po pripravi projektne dokumentacije možna takojšnja realizacija investicije.

Kako se bo projekt financiral?

V prvem koraku se načrtuje nadgradnja železniške postaje Ljubljana, ki predvideva ureditev tirov, tirnih naprav in peronske infrastrukture ter gradnjo zunajnivojskih dostopov za zagotovitev maksimalne pretočnosti postaje s povečanjem kapacitete potniškega in tovornega prometa skozi postajo.

Ocenjena vrednost projekta nadgradnje železniške postaje Ljubljana je nekaj manj kot 109,9 milijona evrov. Projekt se bo financiral s sredstvi državnega proračuna in z nepovratnimi sredstvi iz Instrumenta za povezovanje Evrope (Cef). V tem letu so sredstva potrebna predvsem za financiranje izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter izvajanja inženirskih storitev in storitev upravljavca javne železniške infrastrukture, sredstva iz instrumenta Cef pa je Evropska komisija Sloveniji za ta namen že odobrila.

Nadgradnja glavne ljubljanske železniške postaje je prva faza projekta nadgradnje železniškega območja ljubljanskih postaj. Celovit projekt predvideva ureditev vozlišča med območji od postaje Ljubljana Šiška do Ljubljana Zalog, vključno z nadgradnjo železniških postaj Ljubljana, Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste in Ljubljana Zalog ter železniškega postajališča Ljubljana Polje s pripadajočimi ureditvami.