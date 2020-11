Vlaki po zmanjšanem voznem redu, začasno se zapira gorenjska proga

Vlaki bodo od danes skladno z ukrepi za zajezitev epidemije bolezni covid-19 vozili po spremenjenem, nekoliko zmanjšanem voznem redu, so sporočili iz Slovenskih železnic. Ob tem so poudarili, da bodo še vedno zagotavljali potrebno mobilnost prebivalstva, med drugim bodo ohranili povezave za zagotavljanje dovoza ter odvoza potnikov na delo in z dela. Zaradi obnove pa se danes za sedem mesecev popolnoma zapira železniška proga med Kranjem in Jesenicami.

Podrobnejši, nekoliko zmanjšani vozni red je na voljo v iskalniku voznega reda na spletni strani Slovenskih železnic. Ob tem na železnicah potnike obveščajo, da je skladno s higienskimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom pri izvajanju javnega potniškega prometa trenutno v veljavi model C šolskega pouka, kar pomeni, da pri vožnji z vlakom velja sistem enega prostega sedeža in diagonalnega zamika sedenja.

Potnikom tudi priporočajo, da vozovnice kupijo prek spleta ali mobilne aplikacije, s čimer se bodo izognili dodatnim stikom ob stanju v vrsti za nakup na železniških postajah ter tudi osebju v vlaku zagotovili, da vozovnico pregleda brezkontaktno, poroča STA.

Zaradi obnove se začasno zapira proga med Kranjem in Jesenicami

Zaradi nadgradnje gorenjske železniške proge na odseku od Kranja do Lesc pa se danes začenja popolna zapora proge med Kranjem in Jesenicami, ki bo trajala sedem mesecev. Dela v skupni vrednosti skoraj 96 milijonov evrov z DDV bo izvedla vrsta slovenskih gradbincev.

Popolna zapora bo po napovedih direkcije za infrastrukturo, ki je investitor v ta projekt, trajala do 2. junija 2021. V tem času bo izvedena glavnina del v okviru nadgradnje železniških odsekov med Podnartom in Lescami ter Kranjem in Podnartom. Za prevoz potnikov bo v času popolne zapore organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnjo odseka gorenjske proge med Podnartom in Lescami in gradnjo vrste spremljajočih objektov bo izvedel Riko. Pogodbena vrednost del je 46,9 milijona evrov, rok za dokončanje del pa je 20 mesecev od uvedbe v delo.

Nadgradnjo odseka med Kranjem in Podnartom z gradnjo oziroma obnovo spremljajoče infrastrukture bo medtem izvedel konzorcij podjetij CGP, SŽ – Železniško gradbeno podjetje, GH Holding, Riko in Gorenjska gradbena družba. Pogodbena vrednost del je 48,9 milijona evrov z DDV, rok za dokončanje del je prav tako 20 mesecev od uvedbe v delo.

Dela na enem večjih trenutnih projektov na jedrnem železniškem omrežju bodo potekala v času, ko je zaradi varnostno-tehnične nadgradnje popolnoma zaprt železniški predor Karavanke. V tem primeru gre za skupni slovensko-avstrijski projekt, dela pa izvaja avstrijski Strabag, poroča STA.