Bohinjska proga med najbolj spektakularnimi potovanji z vlakom

Več kot sto let staro železniško progo med Jesenicami in Novo Gorico je spletni portal Euronews uvrstil med pet najbolj spektakularnih potovanj z vlakom, ki jih lahko doživite v Evropi.

Na poti po njej izkusite vožnjo tako skozi najdaljši slovenski železniški predor – 6327 metrov dolg predor pod Koblo – kot čez solkanski most čez Sočo, ki je s 85 metri razpona most z največjim kamnitim lokom na svetu.

Solkanski most Foto: Matej Leskovšek

Proga, ki so jo zgradili med leti 1900 in 1906, je bila sprva načrtovana kot povezava srednje Evrope z Jadranskim morjem, natančneje Trstom, med prvo svetovno vojno je služila kot oskrbovalna žila za vojake na soški fronti, zdaj pa je priljubljena predvsem pri izletnikih.

Po bohinjski progi oziroma po njenih odsekih se je mogoče popeljati tako z "običajnim" kot z muzejskim vlakom, tako imenovani avtovlak pa potnike in njihove jeklene konjičke prevaža med Bohinjsko Bistrico in Mostom na Soči.

Več o bohinjski železniški progi:

Od Škotske do Črne gore

Ob bohinjski železniški progi so se v izbor najspektakularnejših železniških potovanj uvrstile še vožnja z luksuznim spalnikom El Transcantábrico, ki povezuje španski mesti Santiago de Compostela in León, pa proga, ki na Norveškem povezuje Oslo in Bergen, tako imenovani "ledeniški ekspres", ki povezuje švicarski smučarski središči St. Moritz in Zermatt, škotska West Highland Line, ki povezuje pristanišči Mallaig in Oban v škotskem višavju z Glasgowom, ter proga med črnogorskim pristaniščem Bar in srbsko prestolnico Beograd.