Rupel: Janševo pismo je odlično, volitve 2014 so bile škandal

"Pismo predsednika vlade Janeza Janše, ki ga je poslal v Bruselj, je odlično in ga podpiram. Nekoliko sem pa razočaran nad reakcijo predsednika republike Boruta Pahorja. To, da razglaša volitve leta 2014 za legitimne in legalne, pove, kaj si predstavlja pod vladavino prava," pravi nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel.

Kaj sploh je pravna država?

"Najprej bi se morali dogovoriti, kaj je sploh to pravna država. Različne pravnike boste slišali z zelo različnimi interpretacijami. EU bi morala preden grozi s pogojevanjem donacij in subvencij s spoštovanjem vladavine prava, narediti raziskavo o njenem stanju v državah članicah. Ne dvomim, da večina članic kar solidno obvlada vladavino prava, čeprav, če berete klasike prava, to pomeni predvsem ravnanje države v skladu z zakoni, četudi so ti slabi," poudarja Rupel in dodaja:

"EU seveda ni zadovoljna s politiko držav, kot sta Poljska in Madžarska, ampak nikjer ni rečeno, da ti dve državi ravnata v nasprotju z vladavino prava. Mislim, da je Janševo pismo odlično in ga podpiram. Nekoliko sem pa razočaran nad reakcijo predsednika republike Boruta Pahorja. To, da razglaša parlamentarne volitve leta 2014 za legitimne in legalne, pove, kaj si predstavlja pod vladavino prava."

Kot pravi Rupel, so bile volitve leta 2014 škandal, ker so pred volitvami sodišča poslala v šefa opozicije v zapor. Takšnega ravnanja po njegovih besedah ne bi prenesla nobena demokratična država in demokratični mediji. "To, da pred volitvami pošlješ šefa opozicije v zapor, je zame škandal in najhujša poškodba vladavine prava. Če si Pahor predstavlja, da je to vladavina prava, potem ne vem, kaj naj rečem," je izpostavil.

"Če je tako, smo zelo blizu enopartijskemu sistemu"

Rupel opozarja, da Janša v pismu absolutno zagovarja vladavino prava, vendar pri tem poudarja, da ne sme biti dvojnih meril in da naj se pravna država spoštuje vedno in povsod.

"Da bi ugotovili uresničevanje pravne države, bi bila v državah članicah potrebna temeljita raziskava s strani strokovnjakov, ki bi morali pregledati situacijo v vsaki državi in kako si v vsaki članici vladavino prava predstavljajo. Če si jo v Sloveniji predstavljajo tako, da lahko šefa opozicije pred volitvami pošlješ v zapor, smo zelo blizu enopartijskemu sistemu, iz katerega smo se pred 30 leti komaj izvili," je sklenil Rupel.