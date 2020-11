Odzivi na pismo: opozicija kritična, Tonin se je od vsebine distanciral

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pismo predsednika vlade Janeza Janše voditeljem EU je sprožilo burne odzive na domačem političnem parketu. Predsednik NSi Matej Tonin se je od pisma ogradil in zapisal, da gre za osebno mnenje predsednika vlade. V opoziciji menijo, da pismo sramoti in ruši Slovenijo, Janša pa je s tem uničil še zadnjo trohico kredibilnosti predsedovanja Svetu EU.

Predsednik vlade Janez Janša je voditeljem EU poslal pismo, v katerem se zavzema za vrnitev k dogovoru z julijskega vrha EU o finančnem okviru za spopad z epidemijo, ki ga zdaj po njegovem mnenju spodkopava nedavni dogovor med Svetom EU in Evropskim parlamentom o pogojevanju črpanja sredstev s spoštovanjem vladavine prava. Janša je v pismu prav tako omenil, da smo bili leta 2014 v Sloveniji "priča ukradenim volitvam s pomočjo drastične zlorabe državnih ustanov", nobena od institucij EU pa se takrat ni odzvala niti z enim samim opozorilom.

Šarec: Ta človek je uničil še zadnjo trohico kredibilnosti predsedovanja Svetu EU

Predsednik LMŠ Marjan Šarec je ob tem na Twitterju zapisal, da Janša "rad piše". "Po sporu glede volitev v ZDA se je zdaj lotil še temelja EU, vladavine prava. Ta človek je uničil še zadnjo trohico kredibilnosti predsedovanja Svetu EU in njega v tej vlogi. Izoliran kot Enver Hoxa v 60. in 70. letih. Bunkerji še in bo."

Mesec pravi, da je pismo "povsem shizofreno"

Koordinator Levice Luka Mesec je prav tako na Twitterju zapisal, da sta se morala ugled države in nacionalni interes že drugič v 14 dneh umakniti njegovemu dvorjenju tujim botrom. "Zadnjič Trumpu, tokrat Orbanu." "Pismo je sicer povsem shizofreno. Janša pravi, da vladavina prava ne sme biti podrejena vladavini večine (ker potem to ni demokracija, ampak 'komunizem'), v resnici pa se postavlja v bran ravno Orbanovi vladavini večine nad vladavino prava," je dodal.

Fajonova: Novo pismo sramoti in ruši našo državo

Predsednica SD Tanja Fajon je dejala, da je zdravstveni sistem na robu kolapsa, bolnišnice so brez nujne opreme, ljudje pa umirajo. "Medtem novo pismo PV, ki sramoti in ruši našo državo, na katero smo v EU ponosni. Ideologijo SDS postavlja nad pravno državo. Brani države, ki blokirajo denar za spopadanje Evrope z epidemijo," pravi.

Bratuškova: Janša je človek, ki nam je ukradel državo

Odzvala se je tudi predsednica SAB Alenka Bratušek. Delila je članek o pismu, ob tem pa zapisala: "Človek, ki nam je ukradel državo."

Tonin: To je mnenje Janše, vlada o vsebini pisma ni odločala

Predsednik koalicijske NSi Matej Tonin je na Twitterju zapisal, da pismo predstavlja mnenje predsednika vlade, saj o vsebini vlada ni odločala.

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek in predsedujoči DeSUS Tomaž Gantar, ki sta oba člana trenutne koalicije, se na pismo še nista odzvala.

Urbanija: Včasih smo imeli politike, ki so upali nastopati le na vaških veselicah

Odzval se je tudi Uroš Urbanija, direktor urada vlade za komuniciranje. "Včasih smo imeli politike, ki so upali nastopati le na vaških veselicah, niso pa upali nastopiti v EU-parlamentu, kaj šele, da bi imeli svoje mnenje in vizijo, pa navsezadnje tudi hrbtenico. Hvala Bogu se je to spremenilo," je zapisal.

