Janša: Za nekatere so pravna država migrantske kvote in istospolne posvojitve

Janša je dva dni pred zasedanjem članic Evropske unije, na katerem so danes razpravljali tudi o blokadi Madžarske in Poljske pri sprejemanju svežnja za spoprijem Evrope z novim koronavirusom, voditeljem Evropske unije poslal pismo. Za blokado sta se Madžarska in Poljska odločili, ker nasprotujeta pogojevanju črpanja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava.

V pismu se tako Janša zavzema za vrnitev k dogovoru z julijskega vrha EU o finančnem okviru za spopad z epidemijo, ki ga zdaj po njegovem mnenju spodkopava nedavni dogovor med Svetom EU in Evropskim parlamentom o pogojevanju črpanja sredstev s spoštovanjem vladavine prava. "Ko se je odločalo o tej zadevi, je bilo stališče Slovenije, da se z odločitvami ne gre naprej dokler se ne uskladijo. Nismo napovedali veta in ga tudi ne bomo, ker je veto tudi blokiranje," je poudaril.

Kot je v pogovoru povedal Janša, se Slovenija trudi z iskanjem rešitve. "Tisti, ki je poslušal samo medijske interpretacije te situacije, razumem, da je lahko zaveden. Vendar tisti, ki bolj podrobno spremlja situacijo v Evropski uniji pa ve, da gre za izjemno resno situacijo, saj lahko pri odločitvah, kjer je potrebno soglasje vseh držav članic unije, ena sama država legalno z vetom blokira celoten proces, da potem tega denarja ne dobimo. Zato je tu potrebno najti kompromis," je bil jasen premier.

Kot je izpostavil Janša, Slovenija išče rešitev, ki bo sprejemljiva za vse. " Prvi polčas je bil odigran julija in je bil uspešen. Drugi polčas se igra zdaj in tudi tokrat bomo našli rešitev in to z našo pomočjo. Tako da interpretacije pisma so zlonamerne. Če ne bo rešitve, potem ne bo več Evropske unije kot je zdaj," je bil jasen premier. Na očitke, da so bili glede njegovega pisma kritični tudi koalicijski partnerji pa je Janša dejal, da so se odzvali na podlagi poročanja iz medijev, ne pa na podlagi tega da bi pismo prebrali.

Različne predstave so o tem, kaj naj bi vladavina prava pomenila

V nadaljevanju je predsednik vlade Janša spregovoril tudi o vladavini prava in njegovem pomenu, česar se dotakne tudi v pismu. "Predsednik vlade ene izmed članice države Evropske unije je rekel, da je za njih vladavina prava to, da se ta inštrument uporabi tudi tako, da če je v neki drugi državi članici istospolni ne morejo posvojiti otroka, je to kršitev vladavine prava za njih in da ta država ne bo dobila evropskih sredstev. Nekdo drug je rekel, da če neka država članica evropske unije ne bo sprejela migrantskih kvot ne bo dobila evropskih sredstev. Se pravi različne predstave so bile o tem, kaj naj bi vladavina prava pomenila, zato smo takrat tudi soglasno sprejeli, da pravo je eno, politična odločitev drugo," je še izpostavil.

"Inštrumenti, ki se uvajajo in se sklicujejo na vladavino prava morajo biti pravni inštrumenti. Inštrumenti, ki so politični ali finančni morajo biti iz tega področja. Uvajanje mehanizmov mimo Lizbonske pogodbe je nekaj kar je iluzorno in nikoli ne bo uspelo, ker je potrebno soglasje. Odvrača pa nas tudi ključnih problemov, ki jih imamo v Evropski uniji," je bil jasen. Dodal je, da situacija v Evropi, ko gre za realne razmere ni takšna, kot jo prikazujejo mnogi mediji, temveč da je precej drugačna in realna.

"Ena sama blokada veto oziroma veto lahko pomeni, da nimamo ne sklada za okrevanje, ne sedemletnega proračuna. In to ne zaradi Slovenije, saj nismo napovedali blokat ali veta,smo pa predlagali, da si vzamemo še dodaten čas zato, da najdemo kompromis in natančno to se zdaj dogaja," je dodal.

Janša se je dotaknil tudi prijateljskega odnosa z Madžarsko in Poljsko. Na vprašanje voditelja ali se Janša zgleduje po njunem političnem modelu, premier odgovoril: "Na Madžarskem je marsikaj urejeno idealno, marsikaj pa tudi ni. Pojdite v Belgijo, od letališča do glavnega mesta. Pa pojdite na Madžarsko od letališča do središča. Na madžarskem ne boste srečal nobenih patrulj vojakov z brzostrelko, nobenih čudnih situacij, kot jih srečate v Bruslju v centru mesta, kjer se pravzaprav ne moreš obrnit ne da bi se zadel ob cev avtomatske puške. Mislim, da je ta situacija na Madžarskem precej boljša za življenje ljudi."

Ob tem je dodal, da Slovenija ni Madžarska in nikoli ne bo. "Imamo drugačno tradicijo, drugačna razmerja, drugače urejamo stvari. Sem pa absolutno proti temu, da se Madžarsko ali Poljsko demonizira, ker to ni samo krivično, to je tudi kratkovidno, še posebej v tej situaciji, ko jih potrebujemo, da pristanejo v kompromis in od tega je odvisno ali bomo v naslednjih letih imeli znatna, sredstva s katerimi bomo reševali situacijo po covidu," je sklenil.