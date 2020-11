Počivalšek je zaradi Janševega pisma razočaran

SMC v koaliciji deluje umirjeno in konstruktivno, je v pismu članstvu, ki ga je pridobila STA, ocenil predsednik SMC Zdravko Počivalšek. V luči pisma premierja Janeza Janše o vladavini prava pa je Počivalšek izrazil željo, da bi se znali v Sloveniji "vsi nekoliko umiriti in si priznati, da zdaj niso časi za pogrevanje kakršnihkoli strasti".

Počivalšek je v pismu priznal, da je v koaliciji včasih potrebnega veliko napora, da uskladijo razlike v pogledih in sprejemajo odločitve, ki so dobre za vse. V SMC pri tem po njegovih besedah vodijo politiko dialoga in sodelovanja navkljub vsem razlikam, saj je nujno preseči ta "škodljivi razkol, ki duši našo družbo in politiko".

Naloge po njegovih navedbah niso enostavne in terjajo ogromno dela. "Prostora za to, kar navadno imenujemo politiziranje, je v primerjavi s prejšnjimi vladami, v katerih smo delovali, bistveno manj. A ga nekateri, vešči tega, seveda znajo izkoristiti," je navedel. Sam to obžaluje, saj jim takšna dejanja jemljejo čas in energijo za delo na vseh frontah boja z epidemijo.

"Pismo kontaminiral do mere, da se danes še bolj razdvajamo"

Tudi zato je Počivalšek zaradi pisma, ki ga je Janša naslovil na kolege v Evropskem svetu, razočaran. Kot je opozoril, je Janša s povsem nepotrebnimi vložki svoje pismo kontaminiral do mere, da se danes še bolj razdvajamo.

Vladavina prava je po njegovih navedbah seveda temelj EU. Tudi razprava o tem, ali je vladavina prava tudi širše politično vprašanje, je po njegovem mnenju zagotovo pomembna. "Pa vendar je v tem trenutku bistveno nekaj drugega, to je spopad z največjo zdravstveno in ekonomsko krizo našega časa," je zapisal.

Z nekaterimi poudarki premierja se Počivalšek sicer strinja. "Zagotovo je škodljivo, da se zaradi političnih razlik med članicami unije ogroža pomemben dogovor o tem, kako bomo skupaj poskrbeli za gospodarsko okrevanje po epidemiji. Zagotovo je napačno, da imajo evropski voditelji pogosto dvojna merila, ko presojajo dejanja različnih držav," meni Počivalšek.

"SMC je volitve 2014 zmagala pošteno"

Vendar pa to sporočilo v pismu ne pride do izraza, ker ga po pisanju prvaka SMC zasenčijo "nepotrebne izjave o ukradenih volitvah in drugih osebnih pogledih predsednika vlade". "Naj bo jasno: SMC je volitve 2014 zmagala pošteno na podlagi volje ljudi, ki so nam takrat zaupali vodenje države. Problematiziranje tega dejstva na mednarodnem parketu ne koristi ne interesom ne ugledu naše države," je poudaril.

Kot je dodal, razume osebno izkušnjo predsednika vlade, vendar meni, da ta ne bi smela preglasiti interesov države, ki jih je želel izpostaviti v svojem pismu in "bi tudi brez osebnih akcentov doseglo želeni namen, to je opozoriti evropske voditelje na zgodovinsko priložnost, da dokažejo smisel te skupnosti držav skozi neposredno in enakovredno pomoč vsem državam članicam".