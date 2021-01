SDS, NSi in SMC zahtevajo nujno sejo zaradi spolnega nadlegovanja na fakultetah

Poslanske skupine SDS, SMC in NSi so podale zahtevo za sklic nujne seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino zaradi spolnega nadlegovanja v akademskem prostoru. Kot navajajo v obrazložitvi, "se kljub resnim posledicam zdi, da v akademskem prostoru ne moremo narediti napredka na področju preprečevanja spolnega nadlegovanja ter zaščite žrtev pred spolnim nadlegovanjem".

Kot so v svoji obrazložitvi zapisale poslanske skupine vladne koalicije SDS, SMC in NSi, v medijih že nekaj let spremljamo zgodbe o spolnem nadlegovanju v akademskem prostoru. Med drugim tako dodajajo, da so posledice spolnega nadlegovanja različne, žrtve pa se lahko spopadajo s psihološkimi, čustvenimi in telesnimi težavami. V nadaljevanju opozarjajo, da se kljub resnim posledicam tega, kot pravijo, zavrženega dejanja zdi, da v akademskem prostoru ne moremo narediti napredka na področju preprečevanja spolnega nadlegovanja ter zaščite pred njim.

Se odgovorni otepajo pretresa akademskega prostora?

"Še več, ne moremo se znebiti občutka, da se odgovorni otepajo temeljitega pretresa akademskega prostora, ki bi končno ustavil ponavljajoča se dejanja poniževanja šibkih, ki si jih privilegiran del akademske sfere, s položaja moči, vedno znova privošči," so zapisali v zahtevi za sklic nujne seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, ki so jo poslali v državni zbor. Odboru predseduje poslanka Iva Dimic iz NSi.

Kot še ugotavljajo poslanske skupine SDS, SMC in NSi, je zelo zgovoren podatek, da le peščica univerz v slovenskem prostoru premore akt o varovanju dostojanstva zaposlenih ter študentov univerze. "Odsotnost pravnega okvirja, ki bi na posamezni univerzi in samostojnih visokošolskih zavodih enotno urejal problematiko spolnega nadlegovanja tako za zaposlene kot tudi za vse študentke in študente, je s pomočjo širšega odobravanja ustaljenih družbenih praks na področju spolnega nadlegovanja pripeljala do tega, da se kljub potrditvi nekaterih obtožb o spolnem nadlegovanju zadeve pogosto končajo z degradacijo prijaviteljev ali s potekom mandata storilca, redkokdaj pa z izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ali hujšo sankcijo," opozarjajo.

Kot še piše v zahtevi, predlagajo, da po končani razpravi odbor sprejme naslednje sklepe, in sicer da:

- Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino ostro obsodi vsakršno verbalno in neverbalno spolno nadlegovanje s strani zaposlenih v akademskem prostoru in pozove h kazenskemu pregonu kršiteljev;

- Odbor predlaga vsem univerzam in visokošolskim zavodom, da v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport do konca leta 2021 opravijo temeljito raziskavo o pojavu spolnega nadlegovanja v akademskem prostoru ter v skladu z izsledki raziskave oblikujejo akt o preprečevanju spolnega nadlegovanja ter odločnem in takojšnjem ukrepanju v primeru, ko se je to dejanje že zgodilo;

- Odbor predlaga vsem visokošolskim zavodom, da sprejmejo vse ukrepe iz njihove pristojnosti, da takoj preprečijo nadaljevanje akademskega delovanja tistim zaposlenim, zoper katere je podana prijava in obstaja sum spolnega nadlegovanja.

Sicer pa ravno danes Senat Univerze Ljubljana (UL) odloča o pritožbi profesorja Filozofske fakultete (FF) Univerze v Ljubljani Igorja Pribca, ki mu je Senat FF zavrnil habilitacijo za izrednega profesorja. Pribac očitke o spolnem nadlegovanju zanika. Več o tem si lahko preberete v članku z naslovom: Očitki o nadlegovanju: danes o Pribcu odloča senat univerze.