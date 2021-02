AGRFT v bran Mii Skrbinac: "Imamo ničelno toleranco do kakršnega koli nasilja in zlorab, nisi sama!"

Po razkritju slovenske igralke Mie Skrbinac, da jo je v času študija na ljubljanski akademiji za gledališče, radio, film in televizijo več let spolno nadlegoval znani igralec in profesor igre, so ji v podporo na družbenih omrežjih stopili številni glasbeni in igralski kolegi. Zgodba 26-letne Mie je na slovenskem prostoru spodbudila ključnik #NisiSama, ki so ga v preteklih dneh na družbenih omrežjih zagnale balkanske igralke s svojimi izpovedmi o spolnih zlorabah. Uradna prijava zoper profesorja ni bila podana, ne na AGRFT niti na Univerzo v Ljubljan.

26-letna dramska in filmska igralka Mia Skrbinac je o svoji izkušnji spolnega nadlegovanja več let molčala. "Na akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, sem bila od profesorja za igro, ki se nam je pridružil v tretjem letniku deležna verbalnega in fizičnega spolnega nadlegovanja. Nasilje je izvajal tako med urami igre zapakirano v študijski proces kot tudi izven prostora predavalnice - na hodnikih, čakal me je pred vrati stranišča, v internem baru Drame pa še kje," je za oddajo Tednik spregovorila Skrbinčeva.

Kot je pojasnila, med študijem o tem ni mogla spregovoriti. "Stiske, ki jo v takem primeru občutiš in posledice, ki jih nosiš so ogromne. Gre za postopno izgubo dostojanstva, samospoštovanja, lastne vrednosti," je dejala. Kot pravi, jo je bilo sram. "Sram me je bilo priznati sama sebi. Imela sem se za močno žensko z jasnimi stališči," pripoveduje Mia, ki je ob tem tudi priznala, da se je zelo težko spopadla z dejstvom, da v taki situaciji ni znala odreagirati, da je otrpnila.

"Mia, čestitke za pogum, nisi sama!"

V tedniku so poročali, da prijava na Univerzo v Ljubljani poteka, a kot nam je v pogovoru povedal Dekan AGRFT Tomaž Gubenšek, uradna prijava bodisi na Akademijo ali Univerzo s strani Skrbinčeve še ni bila podana, kar so nam potrdili tudi na Univerzi. AGRFT je sicer danes v uradni izjavi, ki je bila objavljena na njihovem Instagram profilu poudarila, da ma Akademija ničelno toleranco do kakšrnega koli nasilja in zlorab.

Gubenšek nam je v pogovoru še povedal, da so na to temo na akademiji danes opravili sestanek. "Senzibilnost do tega vprašanja je treba krepiti tako s strani študentov kot profesorjev," nam je pojasnil in dodal, da bodo v prihodnje spobujali zavedanje o tej tematiki s pomočjo obveščanja, izobraževanja in opozarjanja, saj da je treba takšne zadeve sporočiti naprej in ne čakati. "To je treba zatreti v kali takoj, ko se pojavi," še meni dekan.

Tudi po zaključku študija se je opozarjalo na njen primer

Ravno v ta namen je Gubenšek 27. januarja vsem študentom in študentkam poslal pismo v katerem opozarja, da ima vodstvo AGRFT do vprašanja nadlegovanj ničelno toleranco in jih prosil, če so ali bodo doživeli nadlegovanje kogarkoli - pa naj gre za spolno nadlegovanje ali kakršnokoli drugo, da takšna dejanja prijavijo. Za pomoč in podporo pa da se lahko obrnejo h kateremu od prodekanov, profesoricam ali profesorjem, ki jim zaupajo.

Dekan AGRFT Tomaž Gubenšek je v preteklih dneh na študente in študentke naslovil pismo v katerem jih poziva naj kakršnokoli obliko nadlegovanja prijavijo naprej. Foto: STA

"Obljubim vam, da bom vsak dogodek obravnaval z vso skrbnostjo in zaupnostjo ter s ciljem, da ste popolnoma zavarovani," je v pismu svojim študentom zagotovil Gubenšek. In čeprav na AGRT uradno poudarjajo, da imajo ničelno toleranco do kakršnihkoli nadlegovanj, pa je Skrbinčeva v svoji izpovedi izpostavila, da je tudi po končanem študiju večkrat slišala, da se je opozarjalo na njen primer. "Da se je imenovalo profesorja, da se je opozarjalo druge profesorje, pa ta omenjeni profesor še zmeraj predava," je izpostavila.

Dekan AGFT: V tej smeri bomo morali narediti korak naprej

Igralka se je sicer odločila, da v javnosti ne želi izpostavljati njegovega imena. "Zato, ker nimam nikakršne potrebe po blatenju imena, po medijski pozornosti in ker predvsem nočem, da se stvar ustavi pri meni in dotičnem profesorju, ker moja izkušnja ni izjema," je še opozorila. Profesor naj bi bil sicer tudi zelo znani slovenski igralec.

Profesor, ki naj bi verbalno in fizično nadlegoval slovensko igralko Mio Skrbinac še vedno poučuje na akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Foto: Google maps

Na dekana smo zato naslovili vprašanje ali v prihodnje nameravajo sprožiti preiskavo s pomočjo katere bi podrobneje raziskali okoliščine omenjenega primera. Gubenšek nam je v pogovoru pojasnil, da trenutno čakajo, da pride do prijave. "Mia profesorja ni poimenovala in vsak napad na kogarkoli bi lahko pomenil obrekovanje. Počakali bomo na to, ali bo Mia oddala uradno prijavo. Postopki so v tem primeru jasni in predvideni s pravilnikom univerze," nam je dejal.

Kako bodo ukrepali če do uradne prijave ne pride, pa Gubenšek ocenjuje, da bo moralo vodstvo fakultete opraviti "zelo iskren in direkten pogovor z vsemi profesorji. Vsekakor pa bomo morali v tej smeri narediti korak naprej," še meni.

Podoben primer tudi na Filozofski fakulteti

Da gre za sistemski problem v akademskem prostoru priča tudi primer domnevnega spolnega nadlegovanja na še eni ljubljanski fakulteti. Kot smo poročali, je senat Senat Univerze v Ljubljani (UL) prejšnji teden po neuradnih informacijah potrdil sklep Filozofske fakultete (FF), da profesorju filozofije Igorju Pribcu zaradi očitkov o spolnem nadlegovanju zavrne habilitacijo za izrednega profesorja, kar pomeni, da ni več profesor na ljubljanski univerzi. Pribac je vse očitke zanikal.

Na odsotnost ustreznih mehanizmov, ki bi zaščitili študente pred domnevnimi spolnimi nadlegovanji, so sicer v luči tega dogodka v preteklih dneh opozorili tudi v poslanskih skupinah SDS, SMC in NSi, ki so podale zahtevo za sklic nujne seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino zaradi spolnega nadlegovanja v akademskem prostoru.

Kot so navedli, se kljub resnim posledicam zdi, da v akademskem prostoru ne moremo narediti napredka na področju preprečevanja spolnega nadlegovanja ter zaščite žrtev pred spolnim nadlegovanjem. Pri tem v poslanskih skupinah poudarjajo, da je zelo zgovoren podatek, da le peščica univerz v slovenskem prostoru premore akt o varovanju dostojanstva zaposlenih ter študentov univerze. Odbor bo sicer o tej tematiki razpravljal jutri.

Na Univerzi v Ljubljani pravijo, da vprašanje spolnega nadlegovanja ureja Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Univerzi v Ljubljani in študentov Univerze v Ljubljani. Kot poudarjajo, bodo pravilnik na določenih mestih še jasneje uredili, delovati pa bo začela tudi skupina za naslavljanje vprašanj različnih oblik nasilja v akademskem prostoru. Foto: Ana Kovač

Glede na nedavne dogodke, smo vprašanje, kako se nameravajo s to problematiko soočiti, naslovili tudi na Univerzo v Ljubljani. Tudi oni poudarjajo, da imajo ničelno toleranco do kakršnekoli oblike nadlegovanja ali nasilja. "Takšna dogajanja obžalujemo, saj so nedopustna. Vsako pritožbo ali prijavo obravnavamo skrajno resno," so nam pojasnili v odzivu.

Ali bo v prihodnje sprejet kakšen pravni akt o preprečevanju spolnega nadlegovanja in zaščite študentov pa so nam odgovorili naslednje: "V veljavi imamo Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Univerzi v Ljubljani in študentov Univerze v Ljubljani, ki ureja postopke. Pravilnik bomo na določenih mestih še jasneje uredili, delovati pa bo začela tudi skupina za naslavljanje vprašanj različnih oblik nasilja v akademskem prostoru. Zavedamo se, da je problematiko treba reševati sistemsko, in sicer na treh stopnjah: preventiva z ozaveščanjem, zaščita žrtev prijav in hitrejše ter učinkovitejše ukrepanje. Na tem mestu ponovno pozivamo vse, ki so bili deležni kakršnega koli nadlegovanja ali nasilja znotraj Univerze v Ljubljani, da podajo konkretno prijavo, na podlagi katere bomo lahko ustrezno ukrepali.

Močna podpora slovenskih umetnikov

Izpoved 26-letne igralke je danes že završala tudi v kulturnih krogih. Podporo Mii so s ključnikom #nisisama na družbenih omrežjih izrazili številni slovenski ustvarjalci, med njimi igralca Iva Krajnc Bagola in Domen Valič ter glasbena umetnica Katarina Rešek, bolje znana z umetniškim imenom Kukla.

"Konec tišine. Mia jo je pretrgala in naredila korak, ki je bil še kako potreben na naši sceni in v naši družbi. Ne morem si predstavljati, koliko poguma in moči je potrebno za to. Dovolj je zlorab, zlorab moči, psihičnega, fizičnega in emocionalnega nasilja pod krinko akademske vzvišenosti (in v družbi nasploh, žal se to aplicira na mnogo področij in 'scen'). Dekleta in fantje in vsi ostali - zloraba nikoli ni vaša krivda - upam, da zberete vso moč in pogum in spregovorite, če se vam dogaja podobno. Niste same niste sami niste same," je na svojem Instagramu zapisala Kukla.

Na Facebooku se je oglasil še igralec Saša Tabaković, ki je v primeru zlorab dal tudi izjavo v Tedniku, v zapisu na Facebooku pa je še dodatno poudaril, da je "nujno potrebno za poudariti, da pri javnem opredeljevanju do primerov zlorab ne gre za puritanizacijo odnosov, niti za lov na čarovnice, ampak za razčiščevanje mizoginije in šovnizma, ki ju je naša družba polna," ter da "visokošolski prostor ni pri tem nobena izjema."

"Seveda umetniški študij zahteva intimnejše okolje, ker gre za šolanje duha, torej je to skoraj pogoj, da lahko steče kvaliteten pedagoški proces. Ampak! To ne more biti razlog, da se meja prestopi in edukacija postane zloraba. Zanjo je v prvi vrsti odgovoren vedno profesor! Torej o zlorabi ne govorimo samo takrat, ko se napad zgodi s strani avtoritete, temveč tudi takrat, kadar slušatelj želi erotizirati odnos. Tudi takrat je profesor dolžan vzdrževati to mejo. Odgovornost je na njemu," je opozoril Tabaković in dodal, da kadarkoli profesor to mejo prestopi, je "zavržno zlorabil svoj položaj, saj v takšnem odnosu nikoli ne moremo govoriti o enakovrednih pozicijah."

"Primer Mie Skrbinac, tega pogumnega in neverjetno lepega dekleta, ki nas je nagovorila v oddaji Tednik, na AGRFT zagotovo ni edini. Poleg profesorja, na katerega je prispevek, kljub neimenovanju, pokazal prst, naj bi sumi leteli še (vsaj) na enega. Čakamo torej akademski svet, da potegne zavoro in pride zlorabam dejansko do dna." Njegov celoten zapis lahko preberete spodaj.

Nujno je potrebno za začetek poudariti, da pri javnem opredeljevanju do primerov zlorab ne gre za puritanizacijo odnosov... Posted by Saša Tabaković on Monday, February 1, 2021

Začelo se je z izpovedjo srbske igralke Milene Radulović

Ključnik #nisisama so sprožile balkanske igralke in njihove izpovedi o spolnih zlorabah, ki so pred dnevi preplavile medije in družbena omrežja. Val je sprožila srbska igralka Milena Radulović, ki se je sredi januarja izpovedala, da jo je večkrat zlorabil in posilil učitelj igre Miroslav Aleksić.

Žrtev 68-letnega Aleksića, ki so ga oblasti že pred tednom dni prijele in zanj odredile pripor, je bilo več. Radulovićevi se je pri obtožbah pridružilo še najmanj šest njenih igralskih kolegic in nekdanjih učenk Aleksičeve šole igre. Zlorabe naj bi se dogajale med letoma 2008 in 2020, ko so bile nekatere med njimi še mladoletne.

Vse igralke so bile po izpovedih deležne velike podpore javnosti, dogajanje pa je kmalu prešlo srbske meje, saj so o podobnih dogodkih začele poročati tudi igralke iz Hrvaške in BiH. Štiri igralke s sarajevske akademije scenskih umetnosti so na družbenem omrežju Facebook ustanovile skupino, poimenovano Nisam Tražila (Nisem hotela, op.p.), na kateri pozivajo k prijavi podobnih izkušenj. Zvrstilo se je že na stotine zgodb o spolnem nasilju v igralskih vrstah, s čimer se je začela primerjava z ameriškim gibanjem Jaz tudi (Me Too).