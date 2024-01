Pijani Britanci nadlegovali potnice, pilot zasilno pristal #video

Zaradi veseljačenja sedmih Britancev na Ryanairovem letalu, ki je v petek letelo iz Londona na kanarski otok Lanzarote, je moral pilot pristati na Portugalskem, potem ko so se med seboj še sprli. "Skupina moških je popivala in nadlegovala potnice," so povedale priče, s policije pa so sporočili, da je ena oseba v priporu.

Desvían un vuelo Londres-Lanzarote a Portugal por la actitud violenta de algunos pasajeros https://t.co/dwanEQbGIH — La Voz de Lanzarote (@lavozdelanzarot) January 19, 2024

Lokalni časopis La Voz de Lanzarote je ob sklicevanju na izjavo prič navedel, da je "skupina moških popivala in nadlegovala nekatere potnice."

Ryanair flight diverted after chaotic mid-air brawl, man dragged off plane by police: ‘Bye bye mate!’ https://t.co/UzeK3y0QkM pic.twitter.com/voHOnprXjt — New York Post (@nypost) January 21, 2024

Letalo je z letališča Luton vzletelo v petek ob 8.15 in bi ob 12.15 moralo pristati na španskem otoku Lanzarote, a so ga zaradi razgrajanja Britancev preusmerili na letališče Faro na jugu Portugalske, kjer je pristal ob 10.50.

Daily Mail, kjer so objavili videoposnetek, prikazuje štiri policiste, ki na silo odstranijo moškega, ki se jim je upiral.

Shocking moment Ryanair holidaymaker is dragged off the flight in a headlock by police .. A holidaymaker was today grappled into a headlock and violently marched off a Ryanair flight by police after a Luton to Lanzarote flight was diverted to Portugal because

of his behaviour .. pic.twitter.com/D4Wl2NSD5f — Martha (@MGonigle) January 19, 2024

Na letališču Faro so prejšnji mesec zasilno pristala še tri letala iz Združenega kraljestva. Let iz londonskega letališča Stansted na poti v Lizbono so 20. decembra preusmerili zaradi tehnične težave. Osem dni prej so zaradi tehnične težave tja preusmerili tudi letalo, ki je vzletelo iz Manchestra na kanarski otok Tenerife. Pred tem je na Faro pristalo tudi letalo na letu iz londonskega Stansteda v Maroko, ker je pilot zbolel.

December in januar sta sicer meseca, ko med zimskimi počitnicami v tople kraje, kot so Kanarski otoki in Maroko, potuje ogromno britanskih turistov.