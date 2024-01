Kmalu po vzletu boeing zagorel in letel v plamenih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tovorno letalo Boeing 747-8 družbe Atlas Air je v četrtek zvečer kmalu po vzletu z letališča v Miamiju (MIA) zagorelo, vzrok pa naj bi bila okvara motorja. Nepreverjeni videoposnetki na družbenem omrežju X prikazujejo letalo v plamenih, ki med letom bruhajo iz levega krila letala. "Petčlanska posadka je upoštevala vse standardne postopke in se varno vrnila v Miami," so sporočili iz družbe.

Po ločeni izjavi mednarodnega letališča Miami se je odzvala tudi gasilska služba Miamija, ki o poškodovanih ne poroča.

Letalski prevoznik je še sporočil, da bodo opravili inšpekcijo, da bi odkrili vzrok nesreče. Ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) dogodka še ni komentirala, prav tako so komentar za Atlas Air preložili pri Boeingu.

Atlas Air Boeing cargo plane makes emergency landing at Miami https://t.co/e8gPUYD9l0 pic.twitter.com/1qpXg7WUyc — New York Post (@nypost) January 19, 2024

Letalo je staro osem let, kažejo podatki Flightradar24. Model 747-8 poganjajo štirje motorji General Electric GEnx, še piše na spletni strani Boeinga. Okvare motorja so redke, vendar so potencialno nevarne, ko vrteči se deli prebodejo zunanje ohišje, kar opisujejo kot dogodek neobvladljive okvare motorja. Tudi pri General Electric za komentar niso bili dosegljivi.

Podatki FlightAwer kažejo, da je več kot 400 milijonov dolarjev vredno letalo z letališča v Miamiju vzletelo ob 22.32 in se nazaj na letališče vrnilo ob 22.46. V petek zgodaj zjutraj je letalo brez incidentov letelo iz Portorika v Bogoto v Kolumbiji.

Uporabnica, ki je objavila videoposnetek, je dejala, da je poklicala na pomoč kmalu za tem, ko je opazovala katastrofo v zraku.