Potniki, ki so bili na letalu z odpadlimi vrati, vložili tožbo #video

Skupina potnikov na letalu družbe Alaska Airlines, ki mu je 5. januarja med poletom iz Portlanda odneslo stranski panel vrat, je danes na sodišču v državi Washington vložila odškodninsko tožbo proti letalski družbi in proizvajalcu letala boeing 737-9 max, poročajo ameriški mediji. Posnetek z leta, med katerim so odpadla vrata, si oglejte zgoraj.

Tožbo so vložili štirje potniki, kmalu pa se jim bodo po pričakovanjih pridružili še drugi. Trdijo, da so šli skozi neverjetno grozljivo izkušnjo, polno duševnih in fizičnih bolečin, strahu in travme. Drugi potniki na letu 1282 družbe Alaska Airlines so že prej vložili skupinsko tožbo proti Boeingu.

"Tožniki so se bali, da luknja v trupu letala in splošna zmeda predstavlja uvod v uničenje letala in njihovo verjetno smrt," je navedeno v tožbi. Nekateri potniki so pošiljali tudi sporočila, za katera so mislili, da bodo njihova zadnja, je povedal odvetnik iz Seattla Mark Lindquist.

Letalo je sicer uspešno zasilno pristalo.

Boeing dobavil letalo s pokvarjenim panelom vrat

V tožbi je navedeno, da je Boeing dobavil letalo s pokvarjenim panelom vrat, vodstvo Alaska Air pa naj bi ocenilo, da letalo ni varno za letenje nad oceanom, medtem ko ga je še naprej uporabljalo za celinske lete.

Predsednica Nacionalnega odbora za varnost v transportu (NTSB) Jennifer Homendy je v intervjuju za ABC 7. januarja povedala, da so piloti družbe med 7. decembrom in 4. januarjem trikrat opozorili na tlak v poškodovanem letalu. Po njenih besedah je družba opravila vzdrževalne teste in letalo vrnila v uporabo z omejitvijo, da ne sme leteti čez vodo na Havaje. Letalo je bilo v uporabi šele od 31. oktobra lani.

Alaska Airlines je kmalu po incidentu prizemljila svojo floto letal max 9, v odgovoru na tožbo pa je sporočila, da ne more komentirati tekočih sodnih postopkov. Boeing tožbe ni komentiral.

Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je zaradi incidenta prizemljila približno 171 letal boeing 737 max 9 po vsem svetu. FAA tudi povečuje nadzor nad Boeingom in je prejšnji teden začela pregled proizvodnje. Po navedbah Homendy bi lahko bila nesreča v drugačnih razmerah katastrofalna. Dva sedeža poleg manjkajočega zamaška vrat sta bila prazna, incident pa se je zgodil približno deset minut po vzletu, ko so morali biti potniki še vedno pripeti z varnostnim pasom.

Alaska Airlines je vsem potnikom leta ponudila povračilo cene vozovnic in 1.500 dolarjev gotovine za kritje vseh nepredvidenih stroškov.