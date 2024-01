Iščejo odpadla “vrata”: skrivnosti pri Boeingu še brez odgovorov

Vstavek trupa za zaprtje odprtine zasilnega izhoda na boeingu 737 max 9 so ta konec tedna spet poglobila krizo Boeinga. Med proizvajalcem trupa in Boeingom je že videti zapleteno deljeno odgovornost, ki bo otežila preiskavo. Ključen dokaz bi lahko predstavljal odpadli del, ki ga zdaj oblasti skupaj z domačini iščejo okrog Portlanda.

V petek je iz Portlanda vzletel boeing 737 max 9 prevoznika Alaska Air. Kmalu po vzletu se je med vzpenjanjem pri višini 4.800 metrov odtrgal del trupa letala. To dejansko niso bila vrata, temveč vstavek v luknjo, ki omogoča uporabo še enih stranskih vrat za potrebe zasilnega izhoda. Te namestijo, ko bi letalo na krov sprejelo največje število potnikov - to je 220 potnikov in šest članov posadke, na letalu Alaska Air (tako po dogodku se se je vrnilo na letališče) je bilo v petek potnikov le 171.

Alaska Air flight lost a window mid flight. Flight #AS1282 made an emergency landing. pic.twitter.com/g8ezpsYlWz — Heidi Hatch KUTV (@tvheidihatch) January 6, 2024

Boeing je trenutno različnim naročnikom dostavil že več kot 200 tovrstnih letal in kar 171 med njimi jih ima vgrajen vstavek v odprtino zasilnih vrat. Vse te je ameriški odbor za letalsko varnost prizemljil. V Evropi taka letala uporablja turški Turkish Airlines.

Foto: Reuters/posnetek zaslona

Medtem ko okrog Portlanda iščejo odpadli vstavek, so preiskovalci začeli z zbiranjem informacij in iskanjem odgovornosti. Za Boeing je dogodek in njegove posledice spet nov udarec. Z dotičnim letalom so leta 2018 (Lion Air) in 2019 (Ethiopian Airlines) doživeli dve zaporedni tragični nesreči (skupno 346 žrtev), ki sta bili povezani z enakim izvorom napake. Boeing je moral za več kot leto prizemljiti vsa letala.

Foto: Reuters

Kdo izdeluje odleteli vstavek?

Trup letala izdeluje podjetje Spirit AeroSystems in ameriške zvezne države Kansas, ki se je leta 2005 ločilo od Boeinga. Spirit AeroSystems je eden od dveh dobaviteljev vstavka za ta tip letala, pri vgradnji vstavka pa nato obe podjetji sodelujeta. Spirit pošlje trup letala z vlakom iz Kansasa v proizvodno halo Boeinga pri Seattlu. Tam odstranijo vstavek, da lahko prek odprtine v notranjost trupla naložijo opremo za notranjo opremo letala, po potem postopku pa nato v luknjo spet vgradijo vstavek.

Ker je postopek zapleten, bo očitno iskanje krivca za odpadli vstavek trajalo nekaj časa. Letalo Alaska Air je staro le osem tednov. Nepogrešljiv del dokazov pri preiskavi bo najdeni odpadli del, ki ga zdaj oblasti iščejo na večjem delu Portlanda. Pri iskanju so na pomoč priskočili tudi domačine. V preteklosti so na podoben način že našli številne odpadle dele, ki so v posameznih nesrečah pomenili ključne dokaze pri preiskavi.

Odpadli deli trupa lahko povzročijo usodno dekompresijo

Odpadli deli trupa so v prejšnjih desetletjih že bili vzrok več letalskih nesreč. Pri letalu DC-10 sta vsaj dvakrat odpadli vrati tovornega prostora, kar je povzročilo takojšnjo dekompresijo in več dodatnih poškodb pri hidravliki, repu letala in posledično pri neposredni zmogljivosti manevriranja z njim. Ker je boeing Alaska Air brez vstavka ostal še relativno nizko, kjer razlika v tlaku še ni kritična, tudi ni prišlo do resnejših okvar letala in pilota sta lahko boeing z vsemi potniki varno pristala. Zraven odpadlega dela tudi ni sedel nobeden izmed potnikov.

Najbolj osupljiv odpadlega dela trupa s srečnim koncem pa je bil let družbe Aloha Airlines iz leta 1988. Zaradi slabega vzdrževanja in utrujenosti materiala se je med letom na boeingu 737 odtrgal večji del stropa letala v njegovem sprednjem delu. Potniki s sprednjimi sedeži so leteli kot v “kabrioletu”, a kljub resni okvari je uspel pilot pristati. V nesreči je življenje izgubila ena izmed stevardes, ki jo je med dekompresijo posrkalo iz letala in njenega trupla pozneje niso nikoli našli.