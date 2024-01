Letalo moralo zasilno pristati: kmalu po vzletu odletelo okno

Boeing 737 Max 9 družbe Alaska Airlines je zasilno pristal na letališču v Portlandu le 35 minut po vzletu, potem ko je odpadel panel z zasilnimi vrati, navaja spletna stran za spremljanje letov Flightradar24.

Let 1282 je vzletel z mednarodnega letališča Portland okoli 17. ure po lokalnem času, "potem ko je posadka poročala o težavah s tlakom, pa se je varno vrnilo na letališče", je na družbenih omrežjih sporočila ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA).

NEW IMAGE from on board Alaska Airlines 1282 after ***part of the fuselage*** blew out mid-flight. Successful emergency return to Portland after 20 minutes in the air. 10-week-old (!) Boeing 737 Max 9. NTSB investigating. pic.twitter.com/qjX8fQ1br1 — Pete Muntean (@petemuntean) January 6, 2024

Na letalu je bilo 171 potnikov in šest članov posadke

Na letalu je bilo 171 potnikov in šest članov posadke, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo luknjo, kjer je bil pred tem panel z zasilnimi vrati, s stropa letala pa visijo kisikove maske.

Alaska Airlines Forced to Make an Emergency Landing After Large Aircraft Window Blows Out Mid-Air.



The situation was so bad a child’s shirt was ripped off. pic.twitter.com/y4yMA12Iq0 — DramaAlert (@DramaAlert) January 6, 2024

Potnik na letu je za ameriško televizijo CNN pojasnil, da je okno odletelo tik po vzletu. "Bilo je res brutalno. Ko je letalo doseglo višino, se je plošča odlepila, in to sem opazil šele, ko so se spustile kisikove maske," je dejal.

Druga potnica je za ameriški dnevnik The New York Times povedala, da jo je med letom prebudil močan hrup. "Odprla sem oči in prva stvar, ki sem jo zagledala, je bila kisikova maska tik pred mano. Pogledala sem levo in stene ni bilo več," njeno izjavo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Pri Boeingu so sporočili, da so seznanjeni z incidentom in "si prizadevajo zbrati več informacij". "Boeingova tehnična ekipa je pripravljena podpreti preiskavo," so zapisali.

Incident preiskujejo

Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB) je potrdil, da preiskuje incident.

Letala boeing 737 Max so marca 2019 prizemljili za leto in pol, potem ko sta dve letali tega tipa strmoglavili v podobnih okoliščinah.

Decembra lani je Zvezna uprava za letalstvo (FAA) pozvala letalske družbe, naj pregledajo modele Max glede morebitnega zrahljanega vijaka v sistemih krmiljenja, poroča BBC.