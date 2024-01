Letalo s 400 potniki pri pristanku trčilo z drugim letalom #video

Na letališču Haneda v japonskem glavnem mestu Tokio je danes zagorelo letalo državne letalske družbe Japan Airlines. Vseh 367 potnikov so že evakuirali. Sodeč po posnetkih javne medijske mreže NHK je letalo zagorelo na pristajalni stezi, potem ko je v spodnjem delu letala odjeknila eksplozija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vzrok nesreče po uradnih podatkih še ni znan, po poročanju japonskih medijev pa je letalo francoskega proizvajalca Airbus trčilo z letalom japonske obalne straže.

Na prvih televizijskih posnetkih NHK je videti plamene na oknih in v sprednjem delu letala, ki so jih skušali pogasiti reševalci. Zaradi odpadlega materiala je zagorela tudi pristajalna steza, poroča AFP.

V državi se medtem soočajo s posledicami potresa z magnitudo 7,6, ki je prizadel širše območje mesta Wajima. Po doslej znanih podatkih je potres terjal najmanj 48 smrtnih žrtev.

Footage from the Inside of Japan Airlines, Flight JL516 directly following the Collision with a Japanese Coast Guard Aircraft at Tokyo-Haneda International Airport. https://t.co/0LoxgfKhSn