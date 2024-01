Japonska: Vsaj 48 mrtvih. Tisoči iščejo preživele pod ruševinami. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število smrtnih žrtev silovitega potresa z magnitudo 7,6, ki je v ponedeljek stresel Japonsko, je naraslo na 48, še 14 ljudi je huje poškodovanih, so po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočile tamkajšnje oblasti. Iskanje preživelih se medtem nadaljuje.

Okoli polovico smrtnih žrtev so zabeležili v mestu Wajima, kjer je po potresu izbruhnil obsežen požar, so sporočili iz prefekture Ishikawa.

Iskanje preživelih, ujetih v ruševinah, se medtem nadaljuje. Pri tem po poročanju britanskega BBC sodeluje več tisoč reševalcev, med njimi so tudi pripadniki japonske vojske. "Pri iskanju in reševanju žrtev nesreče tekmujemo s časom," je poudaril japonski premier Fumio Kishida po sestanku s pristojnimi za odziv na naravne katastrofe. Dodal je, da imajo reševalci težave pri dostopu do severa polotoka Noto.

Dejal je tudi, da je potres povzročil zelo veliko gmotno škodo.

Po potresu je še vedno brez oskrbe z električno energijo okoli 33.000 gospodinjstev. Številna mesta so tudi brez tekoče vode.

Žarišče najmočnejšega potresa z magnitudo 7,6 je bilo na polotoku Noto 505 kilometrov severozahodno od Tokia, kjer so potresne sunke čutili milijoni prebivalcev. Sledilo je še več deset potresov, med njimi številni močni.