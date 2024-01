BREAKING: Japan Meteorological Agency says a powerful 7.6-magnitude earthquake has struck Ishikawa Prefecture. Credit: HAB pic.twitter.com/Y4ZW60wR0q

Japonske oblasti so pozvale prebivalce dela zahodne Japonske, naj se umaknejo z obalnih območij, poroča Japan Times. Potres, ki po japonski jakostni lestvici spada v najmočnejšo kategorijo, naj bi povzročil cunami. Valovi naj bi bili visoki do pet metrov.

Potres je Japonsko stresel malo po osmi uri zjutraj, čutili so ga tudi v Tokiu.

Za primerjavo, Japonsko je leta 2011 prizadel potres z močjo 9,0 po Richterjevi lestvici in sprožil uničujoč cunami. Umrlo je 18 tisoč ljudi.

