Kim pozval k pospešitvi priprav Severne Koreje na vojno

Na plenarnem zasedanju centralnega komiteja edine in vladajoče delavske stranke ob koncu leta, na katerem naj bi Kim objavil glavne politične usmeritve države v prihodnjem letu, je vojski, industriji streliva, sektorju proizvodnje jedrskega orožja in civilni obrambi ukazal, naj pospešijo priprave na vojno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je pozval k pospešitvi priprav Severne Koreje na vojno, vključno s programom jedrske oborožitve. K temu je pozval zaradi resnih političnih in vojaških razmer na Korejskem polotoku, ki so jih po njegovih besedah povzročile ZDA z zaveznicami, je danes poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA.

Poziv je objavil zaradi, kot je dejal, resnih političnih in vojaških razmer na Korejskem polotoku, ki so dosegle skrajno točko. Pri tem je izpostavil konfrontacijske manevre Združenih držav Amerike in njenih vazalskih sil, ki so brez primere v zgodovini.

Pred tednom dni je sicer zagrozil, da Pjongjang v primeru jedrskih provokacij ne bi okleval z jedrskim odgovorom.

Severna Koreja uradno jedrska država

Južna Koreja, Japonska in ZDA so okrepile vojaško sodelovanje, potem ko je Pjongjang letos izvedel rekordno število preizkusov balističnih raket in s tem kršil resolucije Varnostnega sveta ZN. V ustavi ima od letos Severna Koreja status jedrske države, uspešno so izstrelili vohunski satelit in medcelinsko balistično raketo, ki lahko doseže ZDA.

Južna Koreja, Japonska in ZDA so povečale tudi število skupnih vojaških vaj v regiji, nedavno pa so aktivirale sistem deljenja podatkov o severnokorejskih raketnih poskusih v realnem času. Pjongjang v skupnih vojaških vajah vidi grožnjo in priprave na napad na Severno Korejo.

Ob tem se je Severna Koreja, ki uživa podporo Kitajske, v zadnjem času zbližala tudi z Rusijo. Po navedbah KCNA je Kim na zasedanju centralnega komiteja tudi pozval k širjenju in razvoju strateškega sodelovanja z neodvisnimi in protiimperialističnimi državami, poroča AFP.