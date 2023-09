Razkošen vlak Kim Jong-una: na njem tudi helikopter za pobeg

Zaradi vse dodatne opreme se vlak lahko premika le s hitrostjo do približno 60 kilometrov na uro. To pomeni, da je Kim na poti v Rusijo, dolgi približno 1180 kilometrov, verjetno preživel več kot 20 ur.

Zaradi vse dodatne opreme se vlak lahko premika le s hitrostjo do približno 60 kilometrov na uro. To pomeni, da je Kim na poti v Rusijo, dolgi približno 1180 kilometrov, verjetno preživel več kot 20 ur. Foto: Reuters

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je danes prispel v Rusijo, za pot pa je uporabil počasno, a razkošno obliko prevoza, ki se je voditelji te države poslužujejo že desetletja. Neprebojni vlak, olivno zelene barve in okrašen z zlato črto, predstavlja varnejši in udobnejši način prevoza kot starajoča se flota severnokorejskih letal.

Tradicijo potovanj na dolge razdalje z vlakom je začel pokojni ustanovitelj Severne Koreje Kim Il-sung - dedek Kim Jong-una, ki se je z lastnim vlakom med drugim odpravil v Vietnam in vzhodno Evropo.

Tudi Kimov oče Kim Jong-il, ki je Severni Koreji vladal od leta 1994 do smrti leta 2011, je za potovanja uporabljal izključno vlake, predvsem zaradi strahu pred letenjem. Leta 2001 se je tako z vlakom iz Pjongjanga odpravil v Moskvo. Pot, ki je dolga okoli 20.000 kilometrov, je trajala približno 24 dni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Živi jastogi in zaboji vina

Spomini nekdanjega ruskega uradnika Konstantina Pulikovskega z vožnje na vlaku leta 2001 prikazujejo sliko razkošja. "Naročiti je bilo mogoče katero koli jed ruske, kitajske, korejske, japonske in francoske kuhinje. Na železniške postaje so vozili žive jastoge ter dostavljali zaboje vina," je dejal in dodal, da tudi zasebni vlak ruskega predsednika Vladimirja Putina ni bil tako udoben kot vlak Kim Jong-ila.

Družina Kim naj bi sicer imela v lasti več podobnih vlakov, ki so bili izdelani v tovarni v Pjongjangu. Vagoni, ki sta jih uporabljala Kim Il-sung in Kim Jong-il, pa so trenutno razstavljeni v spominski palači Kumsusan v Pjongjangu, kjer sta tudi pokopana.

Sin se v nasprotju z očetom ne boji leteti

Kim Jong-un je od prevzema oblasti leta 2011 skupno opravil sedem potovanj v tujino, in sicer štirikrat na Kitajsko ter po enkrat v Rusijo, Vietnam in Singapur. Dvakrat je tudi prečkal mejo z Južno Korejo. V nasprotju z očetom se ne boji leteti, a se je za tokratni obisk Rusije vseeno odločil za nadaljevanje tradicije svojih prednikov.

Kim za pot v Rusijo porabil več kot 20 ur

Vlak, ki mu mnogi pravijo premikajoča se trdnjava, ima neprebojna okna ter ojačane stene in tla za zaščito pred eksplozijami. Opremljen je z napadalnim orožjem in helikopterjem za pobeg v izrednih primerih. Vključuje restavracijo z vrhunskimi francoskimi vini in jedmi, konferenčne sobe in dvorane ter spalnice. Po poročanju južnokorejskega dnevnika Chosun Ilbo naj bi imel skupno kar 90 vagonov.

Zaradi vse dodatne opreme se lahko premika le s hitrostjo do približno 60 kilometrov na uro, trdijo oblasti v Seulu. To pomeni, da je Kim na poti v Rusijo, dolgi približno 1.180 kilometrov, verjetno preživel več kot 20 ur.

Kljub počasnosti ima potovanje z vlakom številne prednosti pred potovanjem z letalom, saj omogoča večjo prilagodljivost v nepredvidenih okoliščinah. "Če bi bilo letalo s Kimom na krovu napadeno, bi bile možnosti za preživetje bistveno manjše, prav tako je težje predvideti pot z vlakom," so še dodale južnokorejske oblasti.

Poleg vlaka je Kim za potovanja v tujino v preteklosti uporabil tudi druga razkošna prevozna sredstva. Na tri od sedmih potovanj v tujino je namreč poletel z zasebnimi letali. Letalo sovjetske izdelave Iljušin-62, ki ga v Severni Koreji imenujejo Chammae-1, ima sodobno notranjost, državni mediji pa so voditelja večkrat fotografirali, kako na njem dela in vodi sestanke.

Marca leta 2018 je Kim med potovanjem po Pekingu uporabljal svoj osebni avtomobil Mercedes-Benz razred S. Po poročanju južnokorejskih medijev so avtomobil, ki je bil izdelan leta 2010 in je stal približno 1,8 milijona dolarjev, na Kitajsko prepeljali z vlakom.

Avtomobil je bil opažen tudi na vrhu v Panmunjomu leta 2018. V konvoju naj bi bil takrat tudi poseben avto, ki ga je Kim uporabljal kot toaleto, poroča britanski BBC.

Državni mediji so leta 2013 objavili fotografije Kima, na katerih je bilo v ozadju opaziti razkošno jahto. Za zdaj še vedno ni potrjeno, ali je plovilo v lasti Kima oziroma kako je bilo uvoženo v Severno Korejo kljub mednarodnim sankcijam na luksuzno blago. Jahta naj bi bila sicer vredna sedem milijonov dolarjev, zaradi tako visoke cene pa mnogi strokovnjaki domnevajo, da je v lasti severnokorejskega voditelja.