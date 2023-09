Kim Džong Un že prispel v Rusijo #vŽivo

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je s svojim oklepnim vlakom že prispel v Rusijo, kjer se bo srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Vlak iz Severne Koreje je mejo prečkal v ruski regiji Primorsko na skrajnem vzhodu države, so poročale ruske tiskovne agencije. Na poti ga spremljajo najvišji vladni uradniki, tudi vidni vojaški člani vladajoče stranke, vključno z direktorjem oddelka za industrijo vojaške opreme Jo Chun Ryongom . Ameriški strokovnjak za Severno Korejo meni, da prisotnost Ryonga kaže na to, da bo obisk v Vladivostoku osredotočen na sodelovanje v vojaški industriji in varnostna vprašanja.

Pomembnejši dogodki:



9.07 Kremelj: Moskve in Pjongjanga ameriška opozorila ne zanimajo

7.26 Kim je v Rusijo pripotoval s predstavniki vojaške industrije

Rusije in Severne Koreje izjave ZDA ne zanimajo, je v torek za ruske tiskovne agencije dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ko je komentiral opozorila Washingtona glede severnokorejske prodaje orožja Rusiji.

"Kot veste, so nam v odnosih z našimi sosedami, vključno s Severno Korejo, pomembni interesi naših dveh držav in ne opozorila Washingtona," je po poročanju ruskih agencij dejal Peskov. "Osredotočili se bomo na interese naših dveh držav," je dodal.

Ameriški uradniki, ki so govorili o možnosti obiska, so povedali, da pogajanja Rusije in Severne Koreje o orožju aktivno napredujejo in da bosta Kim in Putin verjetno razpravljala o prodaji orožja Rusiji za vojno v Ukrajini.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je iz Pjongjanga v Rusijo pripotoval z zasebnim vlakom, poročajo državni mediji. Z objavljenih fotografij je razvidno, da je najverjetneje potoval v spremstvu najvišjih predstavnikov vojaške industrije, diplomatov in vojaških poveljnikov.

Kim je svojo pot z vlakom na srečanje s predsednikom Vladimirjem Putinom začel v nedeljo, poroča državna tiskovna agencija KCNA.

Ameriški uradniki, ki so prvi govorili o možnosti takšnega obiska, menijo, da bo ena od tem pogovora verjetno dogovor, po katerem bo Severna Koreja Rusiji dobavila orožje za vojno v Ukrajini.

Kot je poročala KCNA, so Kima spremljali najvišji vladni uradniki, vključno z vojaškim osebjem.

V delegaciji so vidni vojaški člani vladajoče stranke, vključno z direktorjem oddelka za industrijo vojaške opreme Jo Chun Ryongom, sestava delegacije pa po mnenju analitikov nakazuje, da bo obisk osredotočen predvsem na sodelovanje v vojaški industriji in varnostna vprašanja.

"Prisotnost Jo Chun Ryonga nakazuje, da bosta Severna Koreja in Rusija sklenili nekakšen dogovor o nakupu vojaške opreme," je dejal Michael Madden, strokovnjak za Severno Korejo pri centru Stimson v Washingtonu.

Fotografije, ki so jih objavili državni mediji, prikazujejo vojaško častno stražo in množice, ki mahajo z rožami in zastavami, medtem ko se Kim vkrcava na temnozeleni vlak, ki naj bi bil blindiran in ima drugo specializirano opremo.

Po videoizjavi, ki jo je objavil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, bodo glavna tema srečanja Kima in Putina odnosi med sosednjima državama. "Še naprej bomo krepili naše prijateljstvo," je dejal.

Tako Moskva kot Pjongjang sta zanikala prejšnje obtožbe ZDA, da sta sklenila dogovore z orožjem, obe državi pa sta dejali, da bosta okrepili obrambne vezi.