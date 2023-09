Slovenci prek trdožive Ukrajine v polfinale in v boj za odličja!

Slovenski odbojkarji so v četrtfinalu evropskega prvenstva s 3:1 premagali Ukrajino in se tretjič zapored uvrstili v polfinale.

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je še tretjič zapored uvrstila v polfinale evropskega prvenstva. V četrtfinalu v bolgarski Varni je s 3:1 (17, 29, -21, 23) premagala trdoživo Ukrajino, tako da jo zdaj čaka selitev v Rim, kjer bo v četrtek igrala polfinale, v soboto pa še tekmo za odličje. Zvečer bo v Varni še drugi četrtfinalni dvoboj med Francijo in Romunijo. V torek sledita preostala med Italijo in Nizozemsko ter Poljsko in Srbijo. Prav zmagovalec zadnjega para bo v četrtek polfinalni tekmec Slovenije.

Evropsko prvenstvo v odbojki (28. avgust–16. september 2023) Četrtfinale (Varna, Bari) Ponedeljek, 11. september Slovenija : Ukrajina 3:1 (18, 29, -21, 23)

Slovenski odbojkarji bodo še tretjič zapored, sicer pa četrtič na zadnjih petih evropskih prvenstvih, zaigrali v polfinalu. Vstopnico za vstop med zadnje štiri so si zagotovili z zmago s 3:1 nad neugodno Ukrajino. Reprezentanci sta se pomerili že v skupinskem delu tega prvenstva in v četrtfinalu zadnjega svetovnega prvenstva, ko so Slovenci prav tako zmagali s 3:1 v nizih.

Uvodni set je bil povsem v znamenju Slovencev, ki so jim s številnimi lastnimi napakami do točk pomagali kar tekmeci sami. Naredili so kar 12 napak, varovanci Gheorgheja Cretuja so niz dobili s 25:17.

Ukrajinci so tudi v drugem naredili kar nekaj napak, a kaj hitro dokazali, da se ne bodo pustili zlahka. Po zaostanku z 20:22 so povedli s 24:22, imeli več zaključnih žog, a jih niso izkoristili. Tesna in izenačena končnica drugega niza je z 31:29 pripadla Slovencem.

Slovenci bodo še tretjič zapored igrali v polfinalu evropskega prvenstva. Bodo osvojili prvo zlato? Foto: CEV

Tekmeci so v tretjem nizu po začetnem zaostanku izkoristili slovenski padec z odličnimi servisi Olega Plotnickega in Vasila Tupčija, ki sta se v drugi polovici srečanja ogrela, diktirali tempo in s 25:21 znižali na 2:1. V četrtem nizu so po močnih servisih Plotnickega povedli za +4 (13:9), vodili tudi z 22:20, a se slovenski odbojkarji niso dali in s kolektivno igro točko po točko ujeli tekmece, Jan Kozamernik je z blokom priboril zaključno žogo, že prvo je za nov preboj med najboljše štiri izkoristil kapetan Tine Urnaut.

V slovenski vrsti je Klemen Čebulj vknjižil 17 točk, Rok Možič 16, Urnaut 13, Kozamernik 12. Pri Ukrajincih je bil z 21 točkami najučinkovitejši Tupči, Plotnicki jih je dodal 20.

Po sedmih tekmah sledi selitev, v četrtek pa bitka s Poljsko ali Srbijo

Slovenci se tako po sedmih tekmah in sedmih zmagah v Bolgariji zdaj selijo v Italijo. Rim bo namreč v četrtek gostil polfinalni tekmi, v soboto pa še dvoboja za odličje. Slovensko zasedbo v polfinalu čaka zmagovalec četrtfinala Poljska – Srbija.

Francozi Andree Gianija bodo polfinale lovili proti Romunom. Foto: CEV

Olimpijski prvaki proti Romunom

V Varni zvečer sledi še en četrtfinale. Olimpijski prvaki Francozi bodo vlogo favorita poskušali upravičiti proti Romunom.

Preostala četrtfinala bosta v torek v Bariju. Poljaki se bodo pomerili s Srbi, branilci naslova Italijani pa z Nizozemci.

