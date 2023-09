Še zadnja dvoboja osmine finala, ki zanimata tudi Slovence

Na evropskem odbojkarskem prvenstvu bosta znana še zadnja četrtfinalista. V Bariju se bodo ob 18. uri najprej pomerili Srbi in Čehi, ob 21. uri pa še svetovni podprvaki Poljaki in Belgijci. Zmagovalca dvobojev se bosta v torek med seboj pomerila za polfinalno vstopnico. Z zmagovalcem tega polfinala (Srbija/Češka - Poljska/Belgija) se bodo v polfinalu pomerili Slovenci ali Ukrajinci. Četrtfinalni dvoboj teh bo v ponedeljek ob 16.30.

Slovenija, Ukrajina, Francija, Romunija, Italija in Nizozemska je šest četrtfinalistov, preostala dva bosta znana danes zvečer. Kot prvi bodo na igrišče v Bariju stopili favorizirani Srbi, ki so v skupini zaostali le za Italijani, in Čehi, ki so v Skopju zasedli tretje mesto.

Ob 21. uri sledi še obračun Poljske in Belgije. Poljaki so podobno kot Slovenci skupinski del končali s petimi zmagami in zgolj enim izgubljenim nizom. Na drugi strani so Belgijci zasedli četrto mesto v zahtevni skupini v Italiji.

Poljaki se po četrtfinale odpravljajo na tekmo z Belgijci. Foto: CEV

Slovenci v ponedeljek popoldan po polfinalno vstopnico

Zmagovalca današnjih tekem se bosta med seboj pomerila v torkovem četrtfinalu. Zmagovalec tega četrtfinalnega para - favorita sta Poljska in Srbija - bo v polfinalu igral z zmagovalcem četrtfinalnega srečanja med Slovenci in Ukrajinci.

Slovenci bodo ponedeljkov četrtfinale z Ukrajinci začeli ob 16.30. Foto: CEV

Ta bo na sporedu v ponedeljek ob 16.30. Slovensko-ukrajinski dvoboj je na tem prvenstvu že potekal v skupinskem delu, ko so slovenski odbojkarji prvi niz izgubili, na koncu pa zmagali s 3:1. Zmagovalec se bo preselil v Rim, kjer bodo v četrtek in soboto polfinale in tekmi za odličja.

Preostala četrtfinalna para sta Italija - Nizozemska, Francija - Romunija.

Evropsko prvenstvo v odbojki (28. avgust–16. september 2023) Osmina finala Nedelja, 10. september Sobota, 9. september Petek, 8. september

Četrtfinale (Varna, Bari) Ponedeljek, 11. september

Č1: Francija – Romunija

Č2: Slovenija – Ukrajina Torek, 12. september

Č3: Italija – Nizozemska

Č4: zmagovalec Poljska/Belgija – zmagovalec Srbija/Češka Polfinale in tekmi za odličja bodo v Rimu 14. in 16. septembra.

Četrtek, 14. september

Polfinale:

zmagovalec Č1 – zmagovalec Č3

zmagovalec Č2 – zmagovalec Č4



Sobota, 16. september

tekma za 3. mesto

finale

Preberite še: