V živo: Slovenci po velikem preobratu in drami v četrtfinalu. Kdo bo njihov tekmec?

Slovenci so po velikem preobratu s 3:2 premagali Turke in napredovali v četrtfinale evropskega prvenstva.

Slovenci so po velikem preobratu s 3:2 premagali Turke in napredovali v četrtfinale evropskega prvenstva. Foto: CEV

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na tekmi osmine finala evropskega prvenstva proti Turčiji zaostajala z 0:2 v nizih, nato pa priredila velik preobrat, zmagala s 3:2 (-20, -22, 21, 23, 13) in se petič zapored uvrstila v četrtfinale prvenstva stare celine. Slovenci se bodo za polfinalno vstopnico v ponedeljek pomerili z zmagovalcem srečanja med Ukrajino in Portugalsko, ki se pravkar merita v Varni. Končana je tudi prva tekma osmine finala v Bariju, kjer so Italijani pričakovano s 3:0 (20, 12, 15) premagali Severno Makedonijo.

Evropsko prvenstvo v odbojki (28. avgust–16. september 2023) Osmina finala Sobota, 9. september

Slovenski odbojkarji so pred tekmo s Turčijo, ki jo vodi nekdanji selektor Slovencev Alberto Giuliani, poudarjali, da nikakor ne smejo tekmecem dopustiti, da jim vsilijo svojo igro, pač pa morajo od začetka prevzeti pobudo sami. A zgodilo se je vse prej kot. Slovenci so začeli medlo, Gheorghe Cretu je v prvem nizu z menjavami iskal razpoložene igralce, a jih ni našel.

Turki so prvi niz dobili s 25:20. Neprepoznavna slovenska igra se je nadaljevala tudi v drugem nizu, tekmeci so jih stisnili, po 25:22 povedli z 2:0. Nato pa začetek velikega preobrata. Slovenci so stopili skupaj ter se z borbenostjo, izkušnjami in kakovostjo niz po niz vračali v igro. Tretji jim je pripadel s 25:21, četrti s 25:23, nato pa izenačen tie-break, v končnici katerega so bili bolj zbrani Cretujevi varovanci. Prve zaključne žoge za zmago niso izkoristili, drugo pač, Alen Pajenk je po dveh urah in 40 minutah od začetka tekme zaključil za 15:13 in napredovanje v peti zaporedni četrtfinale evropskega prvenstva.

Tega bodo v Varni odigrali v ponedeljek, ko jim bo nasproti stal zmagovalec večernega srečanja med Portugalsko in Ukrajino.

Rok Možič je tekmo končal z 19 točkami, Urnaut s 17, Klemen Čebulj s 16, Pajenk z 12. Pri Turkih je bil pričakovano najbolj vroč korektor Adis Lagumdžija, dosegel je kar 32 točk.

Slovenci bodo četrtfinale igrali v ponedeljek. Foto: CEV

Kapetan ponosen na ekipo

"Nismo začeli po željah, Turki so igrali odlično. Zelo sem ponosen na ekipo, da smo se po zaostanku 0:2, ko nismo igrali dobro, vrnili v igro in zmagali. Pokazali smo značaj in veliko srce. Ponosen sem na ekipo," je v prvi izjavi po zmagi v mikrofon Evropske odbojkarske zveze dejal kapetan Tine Urnaut.

"To danes je bilo mesarsko klanje, z naše in njihove strani. Turki so odigrali fantastično tekmo, v prvih dveh setih nam niso pustili dihati. Mi smo se nato sprostili, začeli igrati ... V prvih dveh setih nam ni šlo nič, a na koncu zmaga, kar je najbolj pomembno. Mi smo morda želeli z glavno skozi zid. To je bila zelo pomembna učna ura, saj vemo, da zdaj gre na izpadanje in ni več popravnega izpita," pa je v izjavi za RTV Slovenija dejal Alen Pajenk, ki je prispeval zmagovito točko.

Italijani so za napredovanje s 3:0 premagali Severno Makedonijo. Foto: CEV

Italijani zanesljivo v četrtfinale

Precej hitreje kot slovensko-turški obračun se je v Bariju končala tekma osmine finala med branilci naslova Italijani in Severnimi Makedonci. Gostitelji so zmagali s 3:0 v nizih.

Za polfinale bodo v torek igrali z zmagovalcem večernega dvoboja med Nizozemci in Nemci.

Polfinale in tekmi za odličja bodo 14. in 16. septembra v Rimu.

Evropsko prvenstvo v odbojki (28. avgust–16. september 2023) Osmina finala Sobota, 9. september Nedelja, 10. september Petek, 8. september

Četrtfinale (Varna, Bari) Ponedeljek, 11. september

Francija – Romunija (A)

Slovenija – zmagovalec Portugalska/Ukrajina (B) Torek, 12. september

Italija – zmagovalec Nizozemska/Nemčija (C)

zmagovalec Poljska/Belgija – zmagovalec Srbija/Češka (D) Polfinale in tekmi za odličja bodo v Rimu 14. in 16. septembra.

Polfinale:

zmagovalec A – zmagovalec C

zmagovalec B – zmagovalec D

Preberite še: