Slovenski odbojkarji so v osmini finala po preobratu premagali Turke (3:2) in napredovali v peti zaporedni četrtfinale evropskega prvenstva. Foto: CEV

"To danes je bilo mesarsko klanje, z naše in njihove strani. Turki so odigrali fantastično tekmo, v prvih dveh setih nam niso pustili dihati. Na začetku nam ni šlo nič, a na koncu zmaga, kar je najbolj pomembno," je po preobratu in zmagi s 3:2 (-20, -22, 21, 23, 13) v osmini finala nad Turčijo dejal srednji bloker slovenske reprezentance Alen Pajenk, ki se je podpisal pod zmagovito točko. Četrtfinale jih čaka v ponedeljek.

Poročilo s tekme:

Slovenija : Turčija 3:2 (-20, -22, 21, 23, 13) * Palača kulture in športa Varna, sodnika: Vasileiadis (Grčija), Vagni (Italija).

* Slovenija: Pajenk 12 (1 as), Planinšič 1 (1 blok), Kozamernik 7 (1 blok), Toman, Bračko, Koncilija, Kovačič, Žiga Štern 2, Ropret, Urnaut 17 (1 as), Čebulj 16 (1 as, 2 bloka), Možič 19, Mujanović 3 (1 as).

* Turčija: Gürbüz, Bostan, Bülbül 11 (3 bloke), Subasi 6 (2 bloka), M. Lagumdžija, Ekši 1 (1 as), Gülmezoglu 8 (4 bloke), A. Lagumdžija 32 (3 bloke), Günes, Matić, Bayraktar, Bayram 3 (2 asa), Done, Savaš 10 (1 as, 3 bloke).

Od pekla do četrtfinalnega raja so se v osmini finala sprehodili slovenski odbojkarji. Nekdanjemu selektorju Slovencev Albertu Giulianiju bi v Varni s Turki skoraj uspel velik podvig.

Ti so v prvih dveh nizih prevladovali na igrišču, postajali vse bolj samozavestni, stiskali neprepoznavne Slovence, a nato po vodstvu z 2:0 v nizih slovenskim odbojkarjem dopustili, da so se najprej vrnili v igro, nato pa priredili ogromen preobrat in se po tie-breaku petič zapored uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva. Slovenci so na krilih izkušenj in individualne kakovosti dokazali, da lahko zmagujejo tudi navkljub neprepričljivi igri.

"Pokazali smo značaj in veliko srce," pravi Tine Urnaut. Foto: CEV

"Nismo začeli po željah, Turki so igrali odlično. Zelo sem ponosen na ekipo, da smo se po zaostanku 0:2, ko nismo igrali dobro, vrnili v igro in zmagali. Pokazali smo značaj in veliko srce. Ponosen sem na ekipo," je v prvi izjavi po zmagi v mikrofon Evropske odbojkarske zveze dejal kapetan Tine Urnaut.

Kaj je po zmagi še povedal kapetan? (Video: OZS)



Dobra učna ura za naprej

Slovenci so imeli v skrajšanem petem nizu dve zaključni žogi za zmago (14:12), prve niso izkoristili, drugo pač, zaključil je Alen Pajenk in po tekmi priznal, da so morda preveč na silo želeli priti do četrtfinala.

"To danes je bilo mesarsko klanje, z naše in njihove strani. Turki so odigrali fantastično tekmo, v prvih dveh setih nam niso pustili dihati. Mi smo se nato sprostili, začeli igrati ... V prvih dveh setih nam ni šlo nič, a na koncu zmaga, kar je najbolj pomembno. Mi smo morda želeli z glavno skozi zid. To je bila zelo pomembna učna ura, saj vemo, da gre zdaj na izpadanje in ni več popravnega izpita," je v izjavi za nacionalno televizijo dejal 37-letni bloker.

"Težko je karkoli reči. Sem brez energije, brez čustev, samo vesel, da smo tekmo pripeljali do srečnega konca, saj bi bilo veliko veliko razočaranje, če bi se poslovili že po osmini finala." Foto: CEV

Brez energije, samo vesel, da so tekmo pripeljali do zmage

"Že pred tekmo sem imel čuden občutek, upal sem, da me vara, a na koncu res težka tekma. Odlični korektor Lagumdžija nam je povzročal ogromno težav. Ne vem, koliko točk je dal danes, verjetno prek 30 (32, op. a.). Oni so bili razigrani, niso imeli česa izgubiti, zagotovo v skupini niso prikazali najboljših predstav. Vemo, da nas Alberto Giuliani dobro pozna, tako da je zagotovo našel nekaj lukenj v naši igri. Težko je karkoli reči. Sem brez energije, brez čustev, samo vesel, da smo tekmo pripeljali do srečnega konca, saj bi bilo veliko veliko razočaranje, če bi se poslovili že po osmini finala," je po zmagi za RTV Slovenija dejal Rok Možič, ki je tekmo končal z 19 točkami. Ob tem je dodal, da bodo zdaj morda zaradi slabe igre še bolj motivirani za četrtfinale.

Rok Možič po prigarani zmagi (Video: OZS):

V ponedeljek po vstopnico za Rim

Slovenci zdaj ostajajo v Varni. Četrtfinale bodo igrali v ponedeljek. V boju za polfinalno vstopnico in selitev v Rim jim bo nasproti stal zmagovalec današnjega srečanja med Ukrajino in Portugalsko.