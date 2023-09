Slovenci so se po hudem boju izvlekli in ostali v igri za odličja

Slovenija : Turčija 3:2 (-20, -22, 21, 23, 13) * Palača kulture in športa Varna, sodnika: Vasileiadis (Grčija), Vagni (Italija).

* Slovenija: Pajenk 12 (1 as), Planinšič 1 (1 blok), Kozamernik 7 (1 blok), Toman, Bračko, Koncilija, Kovačič, Žiga Štern 2, Ropret, Urnaut 17 (1 as), Čebulj 16 (1 as, 2 bloka), Možič 19, Mujanović 3 (1 as).

* Turčija: Gürbüz, Bostan, Bülbül 11 (3 bloke), Subasi 6 (2 bloka), M. Lagumdžija, Ekši 1 (1 as), Gülmezoglu 8 (4 bloke), A. Lagumdžija 32 (3 bloke), Günes, Matić, Bayraktar, Bayram 3 (2 asa), Done, Savaš 10 (1 as, 3 bloke).

Slovenska ekipa, ki je zmagala že šestič na tem prvenstvu, tokrat ni ponovila predstav s prejšnjih tekem v Varni, kjer je do obračuna z letošnjimi zmagovalci evropske zlate lige in kvalifikacij za ligo narodov, izgubila le en niz. A tokrat je pokazala neko drugo kakovost, pokazala je značaj, nepopustljivost in srce.

Turki so namreč vodili z 2:0, Slovenci nikakor niso našli svoje igre v napadu, toda z borbenostjo, izkušnjami in tudi nekaj sreče so v končnicah naslednjih treh nizov proti varovancem nekdanjega selektorja Alberta Giulianija prišli do preobrata, s tem pa se izvlekli iz zelo neugodnega položaja.

Slovenci so tekmo začeli slabo. Klemen Čebulj je hitro dobil tri bloke, v napadu je napake delal Rok Možič, Jani Kovačič je imel nepričakovano težave na sprejemu, steklo ni blokerjema Alenu Pajenku in Janu Kozamerniku, selektor Gheorghe Cretu ni bil zadovoljen niti z organizatorjem igre Gregorjem Ropretom, ki ga je zamenjal z Urošem Planinšičem pri zaostanku 8:13.

Turki so odlično odprli srečanje. Foto: CEV

Vmes je nekaj dobrih trenutkov pokazal le kapetan Tine Urnaut, ki je bil najbolj zaslužen, da je Slovenija po zaostanku 1:6 trikrat prišla le na točko zaostanka. A slabih trenutkov je bilo vendarle preveč, da bi lahko upala na kaj več, pomagale niso nit menjave, v igro sta poleg Planinšiča vstopila še Nik Mujanović in Žiga Štern, in prvi niz so Turki zanesljivo dobili.

Kot jim je bilo videti na obrazu, so Slovenci po visokem zaostanku, najvišji je bil pri rezultatu 17:24, komaj čakali, da se prvi niz konča. Upali, da se bodo reči v drugem začele odvijati drugače. A se niso. Pravega ritma niso našli, Turki so bili še naprej odlični v obrambi, v napadu pa dovolj dobri, da so vzdrževali prednost, ki so si jo spet priigrali na začetku. Slovenci so se vmes sicer spet približali, a tekmec je po odmorih, ki jih je zahteval nekdanji selektor Giuliani, vedno našel odgovor in dobil tudi drugi niz. Slovenci so se sicer ob koncu približali na 22:24, imeli še priložnost v protinapadu, a je Možič dobil blok.

Foto: CEV

Tretji niz je vendarle vlil upanje, da je preobrat možen. Čeprav igra še ni bila taka, kot so jo branilci srebrne kolajne zmožni, se je napredek le videl. V napadu se je odprlo Čebulju in Slovenci so po izenačenem začetku prvič na tekmi povedli z dvema točkama razlike (14:12). Po bloku Kozamernika, sicer šele drugemu slovenskemu na tekmi, je bilo že 18:14, toda Turki se niso dali. Še vedno so grozili, se približali na 20:21, a le je končnica pripadla Slovencem. Pomembno točko za 23:20 je dosegel rezervist Mujanović, po asu Pajenka in zaključni žogi, ki jo je izkoristil Možič, pa so se Slovenci vendarle lahko vsaj za trenutek oddahnili.

Vseeno je bilo v četrtem nizu potrebno zadržati raven igre, videlo se je tudi, da Turki nekoliko popuščajo. A rezultatsko je bilo izenačeno. Na začetku so imeli pobudo Turki, sredi niza pa so jo prevzeli Slovenci. Po asu Čebulja so povedli s 15:11, toda so jih Turki na 20. točki ujeli. Tudi na 22. sta bili ekipi izenačeni. Urnaut in napaka prvega zvezdnika Adisa Lagumdžije so jim zagotovili dve zaključni žogi, prvo so zapravili, drugo pa s pomočjo sreče izkoristili. Možiča je v obrambi žoga zadela v glavo in se odbila v polje tekmecev, ki so praktično že proslavljali točko, na koncu pa bili tako presenečeni, da so storili še napako na mreži.

Foto: CEV

Drama se je nadaljevala tudi v petem, skrajšanem nizu. Ekipi sta se izmenjevali v vodstvu, po izidu 11:11 pa je na sceno stopila trojka Ropret, Čebulj, Pajenk, ki je izpeljala nekaj lepih akcij. Pajenk je z drugim zaporednim "prvim tempom" tudi končal dramatični obračun.