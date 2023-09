Začenja se zares: kot prvi v bitko za četrtfinale slovenski sosedi in Cretujevi rojaki

Po dnevu tekmovalnega premora se na evropskem odbojkarskem prvenstvu danes začenjajo izločilni boji. Tekme osmine finala bodo potekale v bolgarski Varni in italijanskem Bariju. Obe mesti bosta gostili tudi četrtfinalne dvoboje, polfinale, tekme za odličja pa bodo 14. in 16. septembra v Rimu.

Kot prvi se bosta v Varni ob 16.30 po četrtfinale odpravili 25. reprezentanca sveta Hrvaška in 24. Romunija. Hrvati so skupinski del končali takoj za brezhibnimi Slovenci, Romuni pa so v skupini D v Tel Avivu po slabšem začetku nanizali tri zmage – tudi senzacionalno proti Franciji – in zasedli tretje mesto.

Nekdanji selektor Slovencev Andrea Giani bo Francoze zvečer vodil proti gostiteljem Bolgarom. Foto: CEV

Gianijeva četa proti gostiteljem

Ob 19.30 bodo na trnih domači navijači, saj bodo Bolgari poskušali pripraviti presenečenje proti olimpijskim prvakom Francozom, ki jih vodi nekdanji selektor Slovencev Andrea Giani. Bolgari so v skupinskem delu zaostali za pričakovanji, vrhunsko predstavo so pokazali le na zadnjem obračunu, ko so po izenačenem boju z 0:3 izgubili s Slovenci.

Na drugi strani so si favorizirani Francozi privoščili en spodrsljaj, izgubili so z Romuni, preostale štiri tekmece pa pričakovano premagali.

Slovenci se bodo v soboto ob 16.30 pomerili s Turčijo. Foto: CEV

Slovenci se pripravljajo na soboto

Slovenski odbojkarji so predtekmovanja končali s petimi zanesljivimi zmagami in zgolj enim izgubljenim nizom. Njihov tekmec v osmini finala bo Turčija, ki jo vodi nekdanji selektor slovenske reprezentance Alberto Giualini.

Italijan je s Slovenci leta 2019 in 2021 osvojil dve srebrni odličji. Turki so do vstopnice za osmino finala prišli prav na zadnji tekmi predtekmovanja, ko so premagali Izrael.

Evropsko prvenstvo v odbojki (28. avgust–16. september 2023) Osmina finala Petek, 8. september Sobota, 9. september Nedelja, 10. september

Četrtfinale v Bariju Torek, 12. september

zmagovalec Italija – Češka/Severna Makedonija (Bari) – zmagovalec Nizozemska – Nemčija

zmagovalec Poljska – Belgija – zmagovalec Srbija – Češka/Severna Makedonija Polfinale in tekmi za odličja bodo v Rimu 14. in 16. septembra.

