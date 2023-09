Slovenska moška odbojkarska reprezentanca odšteva ure do tekme osmine finala evropskega prvenstva, v kateri se bo v soboto ob 16.30 za četrtfinale pomerila s Turčijo. Slovenci so s skupinskim delom opravili sijajno, prvič na prvenstvih stare celine so napredovali brez poraza (Ukrajino so premagali s 3:1, Finsko, Španijo, Hrvaško in Bolgarijo pa s 3:0) in izgubili zgolj en niz.

Za komentar o opravljenem delu slovenske zasedbe in pogledu na izločilne boje smo poklicali legendarnega dolgoletnega reprezentanta Jasmina Čuturića, ki v celotni zgodbi izpostavlja mirnost in igro reprezentance v zahtevnejših trenutkih.

"Ne preseneča me, da so fantje zmagali na vseh tekmah, je pa morda manjše presenečenje, da so vse dobili s 3:0, no, proti Ukrajini s 3:1. Letos so z res zrelo igro pokazali, da so naredili velik napredek predvsem v motivacijskem smislu, saj vemo, da so vse ekipe iz skupine, razen morda Bolgarije, na papirju precej nižjega ranga. Če morda kdaj v prvem setu ni šlo najbolje, pa so v nadaljevanju umirili situacijo in ko je bilo treba, prestavili v drugo ali tretjo prestavo. Takrat se je videla ogromna kakovostna razlika in ni bilo dvoma, kdo bo zmagal," razmišlja naš sogovornik in dodaja, da je dobro, da je ob koncu skupinskega dela prišla takšna tekma z Bolgarijo, ko so že občutili nekaj pritiska izločilnih bojev.

Dobro je, da je bila tekma proti Bolgarom takšna

Slovenci so gostitelje Bolgare sicer premagali s 3:0, a v vseh nizih je bilo tesno, v zadnjem so imeli nasprotniki sedem zaključnih žog, da bi izsilili vsaj četrti niz, a je zasedbi Gheorgheja Cretuja uspelo vse ubraniti, dobiti niz z 31:29 in zmagati po dveh urah izenačenega boja. "Da so občutili vrhunsko igro nasprotnika in morali dati v določenih trenutkih nekaj več kot na drugih tekmah, se mi zdi pomembno za nadaljevanje prvenstva," pravi o zadnji tekmi Slovencev v skupinskem delu, ko so po izenačenem boju s 3:0 premagali Bolgare. Foto: Guliverimage

"Bolgari so pričakovali, da bo prav ta zadnja tekma odločala o prvem mestu v skupini, zato so si to tekmo postavili na konec. Vse do tega srečanja niso pokazali nekih dobrih iger, ravno na tej tekmi pa so odigrali vrhunsko, tako da so morali naši fantje res pokazati precej več kot na drugih dvobojih. To, da so občutili vrhunsko igro nasprotnika in morali dati v določenih trenutkih nekaj več, se mi zdi pomembno za nadaljevanje prvenstva. Prav je, da je v skupinskem delu prišla vsaj ena taka tekma. Vse sete so praktično odigrali na razliko. V tistih najpomembnejših trenutkih, tam po 22., 23. točki, ko se je igralo na vsako točko, so dali vedeti, da ko je treba, lahko pokažejo največ."

Navdušuje ga mirnost

Nekdanjega odbojkarja v dvorani in na mivki razveseljuje, da je romunski strateg priložnost ponudil tudi mladim, predvsem mlademu korektorju Niku Mujanoviću, in da Slovenci znajo ostati mirni.

"Predvsem me je navdušilo, da je dal Cretu kar dosti možnosti mladim igralcem, oni pa so upravičili njegovo zaupanje in pokazali zrelo igro." Foto: CEV "Predvsem me je navdušilo to, da je dal kar dosti možnosti mladim igralcem. S tem je nekako hotel pokazati, da ima Slovenija zadaj tudi mlade, na katere bomo v prihodnosti lahko računali. Ti mladi pa so potem upravičili zaupanje selektorja in pokazali zrelo igro. Navdušuje me tudi mirnost fantov, ki je na prejšnjih tekmovanjih ni bilo v taki meri. Tudi v težjih trenutkih se je videlo sproščenost, nasmeh na obrazu, prepričanje, da res verjamejo vase, da če se bodo zbrali, lahko premagajo vsako ekipo."

"Turčija tekme, ki štejejo, lahko odigra na visoki ravni, a ..."

Pred 16 reprezentancami je zdaj faza tekmovanja, v kateri prostora za spodrsljaje ni. Naslednji tekmec Slovencev so Turki. Z roba igrišča jih vodi nekdanji selektor slovenske reprezentance Alberto Giuliani, ki je na zadnjih dveh evropskih prvenstvih s Slovenci osvojil dve srebrni odličji.

Turki so letos osvojili Challenger Cup in evropsko ligo ter si priigrali vstopnico za ligo narodov v prihodnji sezoni. Vloga papirnatega favorita je na strani branilcev naslova evropskega podprvaka.

Proti Turkom ne pričakuje presenečenja. Foto: CEV

"Turčija je letos v tej zlati ligi in potem tudi na Challengerju pokazala, da je zelo dobra ekipa, čeprav na tem prvenstvu ni pokazala, česa je, po mojem mnenju, sposobna. Zagotovo bo zanimiva tekma, a ne pričakujem presenečenja. Naši fantje so res naredili korak naprej, že v primerjavi z lanskim letom, ne dovoljujejo si spodrsljajev v skupinskem delu, so mirni v težkih trenutkih. Na drugi strani je sicer tudi Turčija s prebojem v ligo narodov letos pokazala, da lahko tekme, ki štejejo, odigra na res vrhunski ravni. Pričakujem lepo tekmo, a na koncu zagotovo le zmago Slovenije," je odločen Koprčan.

"Mislim, da Giulianijevo poznavanje Slovencev ni zelo pomemben dejavnik. Nekaj časa je preteklo, odkar jih je treniral, od takrat pa se je naša reprezentanca mentalno kar precej spremenila," meni o tem, da Turke vodi nekdanji selektor Slovencev. Foto: CEV

"Slovenska reprezentanca se je mentalno precej spremenila"

Koliko bi Giulianiju lahko pomagalo poznavanje Slovencev? "Mislim, da to ni zelo pomemben dejavnik. Nekaj časa je preteklo, odkar jih je treniral, od takrat pa se je naša reprezentanca mentalno kar precej spremenila. Dobro, morda res lahko bolje ve, kdaj pritisniti na določenega sprejemalca v ekipi, a ... Videli smo že, da v tem sistemu, ki ga zdaj igra slovenska reprezentanca z Rokom (Možičem, op. a.) kot korektorjem, lahko še njega vključi kot četrtega sprejemalca. Tukaj ima Cretu ogromno rezervo. V primeru ekstremno močnih servisov na primer Lagumdžije (korektorja Adisa Lagumdžije, op. a.) lahko vključijo Roka na sprejem, da pokrije določeno točko in poskušajo na ta način rešiti določeno situacijo."

"Ti fantje so v srcu in glavah zmagovalci, zato jim želim, da utišajo tihe govorice"

Slovenski tabor vselej poudarja, da gre tekmo za tekmo, da je prehitevanje prepovedano, ob tem pa ne skriva visokih ciljev, da želi končati srebrno zgodbo iz let 2015, 2019 in 2021.

"Privoščim jim, da bodo letos lahko dvignili pokal za prvo mesto, ki se ga trudijo osvojiti že vrsto let in si ga zaslužijo." Foto: CEV

"Pričakuje se, da bodo naši fantje prišli v polfinale. Končnih ciljev tudi sami ne skrivajo. S tako reprezentanco moraš imeti visoke cilje. Vemo, da imamo v osmini finala in potem v morebitnem četrtfinalu zagotovo premagljivega nasprotnika, v polfinalu pa nato odločajo malenkosti, kar se je pokazalo že velikokrat. Dnevna forma ekipe, dnevna forma posameznikov in seveda dobra taktična priprava na nasprotnika. Naši so na turnirju na Poljskem (Wagnerjev memorial pred prvenstvom, op. a.) že pokazali, da lahko premagajo vsako reprezentanco. Privoščim jim, da bi letos dvignili pokal za prvo mesto, ki se ga trudijo osvojiti že vrsto let in si ga zaslužijo. Ko izgubiš v treh finalih, si v nekem športnem krogu trenerjev, nekdanjih igralcev znan kot poraženec (final), nisi zmagovalec. A ti fantje so v srcu in glavah zmagovalci, zato jim res iz srca želim, da dvignejo ta pokal, da bodo utišali vse tihe govorice o tem, da so na koncu v finalih poraženci, pa čeprav za nas Slovence niso in nikdar ne bodo poraženci. Verjamem, da jim po vseh izgubljenih finalih ni bilo lahko, da je bil občutek neprijeten, saj veš, da si bil tako blizu. Moja velika želja zanje je, da jim letos uspe doseči, kar si zaslužijo," je zaključil 49-letni Primorec.

Da bi se njegove želje v Rimu, kjer bodo polfinale in tekmi za odličja, uresničile, bo treba premagati vse naslednje štiri tekmece in počakati do 16. septembra.

