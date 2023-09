Kakšna bomba in nov rekord! #video

Poljska odbojkarska reprezentanca skupinski del evropskega prvenstva igra v Skopju, kjer je po štirih tekmah pri štirih zmagah in prvem mestu. Zadnjo zmago je vknjižila v torek, ko je upravičila vlogo favorita proti Danski.

Za eno najbolj atraktivnih potez je poskrbel Kubanec s poljskim potnim listom Wilfredo Leon. 30-letnik je serviral kar 138 kilometrov na uro, Danci so se ob močnem začetnem udarcu in asu le spogledali. Leon je s tem izboljšal rekord prvenstev, ki ga je prav tako na tem prvenstvu postavil nizozemski korektor Nimir Abdel Aziz, in to prav na tekmi s Poljaki.

Servis Leona :

How does he do it?! 😱 Wilfredo Leon set a new world record serve speed at 138 km/h! 🌟 This is only a few days after Nimir Abdel-Aziz set a world record by only one km/h less than Leon 🤩



