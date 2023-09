Slovenci po pravi drami na kolena spravili olimpijske prvake in osvojili bron!

Slovenski odbojkarji so v tekmi za tretje mesto evropskega prvenstva po hudem boju s 3:2 premagali Francoze in osvojili bronasto odličje.

Slovenski odbojkarji so v tekmi za tretje mesto evropskega prvenstva po hudem boju s 3:2 premagali Francoze in osvojili bronasto odličje. Foto: CEV

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na tekmi za bronasto odličje evropskega prvenstva po hudem boju in tie-breaku s 3:2 premagala olimpijsko prvakinjo Francijo in prvenstvo končala na tretjem mestu. Slovenci, ki jim je tokrat pomagal tudi podajalec Dejan Vinčić, ki je v Rim pripotoval po poškodbi Gregorja Ropreta, so vodili že z 2:0, se nato znašli v težavah, na koncu pa so osvojili še četrto odličje na zadnjih petih evropskih prvenstvih (2015, 2019 in 2021 so bili srebrni). Ob 21. uri si bosta v finalu nasproti stali branilka naslova Italija in Poljska.

Francija : Slovenija 2:3 (-22, -16, 21, 18, -11)

Evropsko prvenstvo v odbojki (28. avgust–16. september 2023) Tekma za 3. mesto in finale Sobota, 16. september

Slovenski odbojkarji so še četrtič na zadnjih petih evropskih prvenstvih osvojili kolajno. Potem ko so bili leta 2015, 2019 in 2021 evropski podprvaki, so se tokrat z aktualnimi olimpijskimi prvaki Francozi udarili za bron in hudo bitko dobili po skrajšanem petem nizu. Slovenci, ki jim je tokrat pomagal tudi podajalec Dejan Vinčić, ki je uspešno zamenjal poškodovanega Gregorja Ropreta, so vodili že z 2:0, nato pa poskrbeli za pravo dramo, Francozi so zaigrali bolje, izsilili tie-break, ki pa je na koncu s 15:11 pripadel Slovencem.

"Končali smo turnir z zmago, bila je zelo zahtevna tekma. Po dveh setih so Francozi začeli igrati na svoji ravni, a na koncu nam je uspelo, veseli smo. Danes smo igrali precej bolje kot proti Poljski v polfinalu. Z Dejanom igramo skupaj zadnjih 20 let, to je njegovo mesto, to je njegova ekipa, danes nam je pomagal do te kolajne," je v prvi izjavi po zmagi za Evropsko odbojkarsko zvezo dejal kapetan Tine Urnaut.

Po prvenstvu sledi še vrhunec reprezentančne sezone Slovence konec septembra čakajo še olimpijske kvalifikacije. Foto: CEV Za odbojkarje po evropskem prvenstvu reprezentančna sezona še ne bo končana. Konec septembra Slovence čakajo še olimpijske kvalifikacije. Še nikoli se jim ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre. Prvi nastop si bodo poskušali med 30. septembrom in 8. oktobrom zagotoviti v Tokiu. V Aziji, kamor bodo odpotovali še tretjič to sezono, se bodo merili s Tunizijo, Turčijo, Finsko, Egiptom, ZDA, Japonsko in Srbijo. Vstopnico si bosta zagotovila zmagovalec in drugouvrščeni. Če Slovencem cilja ne bi uspelo uresničiti, sanj o tekmovanju petih krogov še ne bi bilo konec, saj se bodo vstopnice delile še prihodnje leto, glede na svetovno lestvico pa tudi geografski faktor.

Kdo bo evropski prvak? Italijani osmič ali Poljaki drugič? Foto: Guliverimage

Komu ponovitev finala zadnjega svetovnega prvenstva?

V večernem velikem finalu se bosta v ponovitvi finala lanskega svetovnega prvenstva pomerili Italija in Poljska, lani so slavili azzurri. Ti lovijo osmi naslov evropskih prvakov, Poljaki pa drugega, prvič so bili prvaki 2009.