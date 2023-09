Niti za trenutek ni pomislil, da ne bi prišel pomagat: Ta bron sije kot zlato

Slovenski odbojkarji so v tekmi za tretje mesto s 3:2 premagali Francoze in se razveselili še četrtega odličja na zadnjih petih prvenstvih stare celine.

"Občutki so fenomenalni. Ponosen sem na to skupino fantov. Niti razmišljal nisem, da ne bi prišel pomagati reprezentanci. Zelo vesel sem, ta bron sije kot zlato," je po zmagi s 3:2 v tekmi za tretje mesto evropskega prvenstva nad Francijo v izjavi za nacionalno televizijo dejal Dejan Vinčić, ki je v Rim pripotoval po polfinalni poškodbi Gregorja Ropreta.

Slovenski odbojkarji so osvojili še četrto odličje na zadnjih petih evropskih prvenstvih. Po srebru 2015, 2019 in 2021 so tokrat v boju za bron na kolena spravili olimpijsko prvakinjo Francijo. V rimski dvorani PalaLottimatica se je odvila prava drama. Slovenci so vodili z 2:0 v nizih, nato pa galskim petelinom, ki jih ob igrišču vodi nekdanji selektor Slovencev Andrea Giani, dopustili izenačenje na 2:2. O bronu je tako odločal skrajšan peti niz, s 15:11 so ga dobili varovanci Gheorgheja Cretuja, ki so tako sploh prvič na zadnji tekmi prvenstev za odličja zmagali.

"Prva dva seta smo igrali dobro, nato so Francozi stopili na plin, odlično odigrali, mi pa smo potem šli točko po točko in izvlekli zelo pomembno zmago. Za take tekme je normalno, da na trenutke lahko odigraš fenomenalno, kot smo prva dva seta, ko so Francozi malo padli, nato pa so oni bolje odigrali. Statistiko je treba jemati z rezervo. Edino, kar na koncu šteje, je zmaga. Ko smo izgubili proti Poljakom, smo si rekli, da dajmo končati prvenstvo z zmago. Uspelo nam je," je po osvojenem bronu za nacionalno televizijo razmišljal kapetan Tine Urnaut.

Vinčić: Toliko nekih čustev, presrečen sem

Slovenski dres je na tem prvenstvu prvič oblekel izkušeni podajalec Dejan Vinčić, ki je v Rim pripotoval po poškodbi Gregorja Ropreta na polfinalni tekmi proti Poljakom. "Z Dejanom igramo skupaj zadnjih 20 let, to je njegovo mesto, to je njegova ekipa, danes nam je pomagal do te kolajne," je v izjavi po zmagi za Evropsko odbojkarsko zvezo dejal Urnaut.

"Občutki so fenomenalni. Ponosen sem na to skupino fantov. Po tem, kar se je zgodilo Gregi, nisem niti razmišljal, da ne bi prišel pomagat reprezentanci. Zadnji set sem bil 'mrtev', ob vsakem stiku z žogo so me grabili krči. Poznalo se je, da nisem s fanti že dva meseca, dobesedno sem le en teden treningov z njimi oddelal šest na šest. Zelo vesel sem. Ta bron sije kot zlato. Toliko nekih čustev, veselja, presrečen sem," zadovoljstva pred mikrofonom TV Slovenija ni skrival 37-letni Vinčić, ki je po koncu klubske sezone prestal operacijo komolca, se nato spopadel še s poškodbo gležnja, danes pa Slovencem pomagal do brona.

"Vemo, da so Francozi ena najboljših reprezentanc na svetu. Zagotovo se po zaostanku z 0:2 ne bodo predali. Naslednja niza so odigrali vrhunsko, dobro sprejemali, mi smo padli z energijo. Meni se je v tretjem setu poznala utrujenost, nekoliko sem zakompliciral stvari, a tudi mi smo trdoživi. V tie breaku smo dali vse, pustili srce na terenu in prinesli bron," je še dodal podajalec.

Konec septembra po uresničitev olimpijskih sanj

Za Slovence dolga reprezentančna sezona še ne bo končana. Konec septembra jih čaka še tretja večja akcija sezone, in to kar vrhunec, olimpijske kvalifikacije. Slovenskim odbojkarjem se še nikoli ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre.

Ni še konec dolge reprezentančne sezone. Čez dva tedna Slovenci v Tokiu začenjajo olimpijske kvalifikacije. Foto: CEV

Prvi nastop si bodo poskušali med 30. septembrom in 8. oktobrom zagotoviti v Tokiu. V Aziji, kamor bodo odpotovali še tretjič to sezono, se bodo merili s Tunizijo, Turčijo, Finsko, Egiptom, ZDA, Japonsko in Srbijo. Vstopnico si bosta zagotovila zmagovalec in drugouvrščeni. Če Slovencem cilja ne bi uspelo uresničiti, sanj o tekmovanju petih krogov še ne bi bilo konec, saj se bodo vstopnice delile še prihodnje leto, glede na svetovno lestvico, pa tudi geografski faktor.