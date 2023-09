V Rim k odbojkarjem prihaja zamenjava za Gregorja Ropreta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nesrečni dogodek na obračunu s Poljaki – ti so nato tekmo dobili s 3:1 – se je zgodil pri izenačenju na 1:1 v nizih in po rezultatu 12:12 v tretjem nizu. Ropret je po poskusu bloka pristal na stopalu poljskega odbojkarja Aleksandra Šliwke in si zvil gleženj. Igre takrat ni mogel nadaljevati, obenem pa ekipi ne bo mogel pomagati niti na sobotni tekmi za bron, na kateri se bo Slovenija ob 17.30 v Rimu pomerila s Francijo.

Foto: CEV

"Gregor si je zvil gleženj. Po tekmi smo v bolnišnici opravili rentgensko slikanje, ki ni pokazalo poškodb kostnine, dodatne odgovore o zahtevnosti poškodbe pa bomo dobili po pregledu z magnetno resonanco, ki bo predvidoma opravljana v petek. Gregor je že v oskrbi reprezentančnih fizioterapevtov, ki bosta poskušala predvsem ublažiti oteklino, po rezultatih druge preiskave pa se bomo lahko odločili, kakšni bodo naslednji koraki rehabilitacije," je o nesrečnem dogodku spregovoril reprezentančni zdravnik Mile Majstorović.

Ker poškodba Ropretu na tem evropskem prvenstvu onemogoča nadaljnje igranje, je Evropska odbojkarska zveza odobrila zamenjavo igralcev. V Rim v petkovem popoldnevu prihaja izkušeni Dejan Vinčić, ki je po končani klubski sezoni opravil operacijo komolca. 36-letni podajalec je na reprezentančnih treningih v pripravah na evropsko prvenstvo začel kovati vrnitev na igrišča, v zadnjem obdobju pa nato treniral pri novih klubskih delodajalcih iz Bukarešte.

