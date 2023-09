Konec slovenskih sanj o zlatu, s Francozi v boj za bron

Slovenci so v boju za finale z 1:3 izgubili s Poljaki in bodo v soboto igrali za bron.

Slovenci so v boju za finale z 1:3 izgubili s Poljaki in bodo v soboto igrali za bron. Foto: CEV

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v polfinalu evropskega prvenstva v Rimu z 1:3 (-23, 21, 20, 21) izgubila s prvo reprezentanco na svetovni lestvici Poljsko. Poraz ima dodaten grenak priokus, saj se je sredi tretjega niza poškodoval prvi organizator igre Gregor Ropret in predčasno končal srečanje. Slovenci, ki so ostali brez tako želenega tretjega zaporednega finala in boja za premierno zlato odličje, bodo v soboto ob 17.30 igrali za bron. Tekmec bo Francija, ki je v drugem polfinalu izgubila z Italijo. Ta je zmagala 3:0 (21, 19, 23).

Odzivi po porazu:

Slovenija : Poljska 1:3 (-23, 21, 20, 21) * Dvorana Palazzetto dello Sport, gledalcev 9269, sodnika: Porvažnik (Slovaška), Vagni (Italija).

* Poljska: Popiwczak, Kaczmarek 14 (1 blok), Kurek, Klos, Leon 25 (2 asa, 3 bloke), Bednorz, Šliwka 10 (2 bloka), Lomacz, Kochanowski 6 (1 as, 1 blok) Semeniuk, Zatorski, Janusz, Fornal, Huber 10 (3 bloke).

* Slovenija: Pajenk 7 (2 bloka), Planinšič 1 (1 blok), Kozamernik 7 (1 blok), Toman, Bračko, Štalekar, Koncilja, Kovačič, Ž. Štern, Ropret, Urnaut 10

(2 asa), Čebulj 15 (2 bloka), Možič 15 (1 as, 3 bloke), Mujanović.

Poročilo s tekme

Evropsko prvenstvo v odbojki (28. avgust–16. september 2023) Polfinale Četrtek, 14. september

Še tretjič zapored sta se v polfinalu evropskega prvenstva pomerili Slovenija in Poljska. Tako leta 2019 kot 2021 so si finalno vstopnico z zmago s 3:1 priborili Slovenci, ki so bili za Poljake usodni že na velikih tekmah prvenstva stare celine leta 2015 (v četrtfinalu) in 2017 (v tekmi za četrtfinale), a tokrat se je zgodba obrnila. Poljaki so našli recept za Slovence, pri čemer jim je pomagala še poškodba gležnja Gregorja Ropreta sredi tretjega niza, do katere je bil dvoboj za finale zelo izenačen.

Gregor Ropret se je poškodoval sredi tretjega niza. Foto: CEV Srečanje se je sicer začelo povsem po slovenskih željah. Varovanci Gheorgheja Cretuja so, tudi s pomočjo 12 lastnih napak Poljakov, uvodni niz dobili s 25:23. V drugem nizu pa lastne napak, kar 13 so jih naredili. teple Slovence, kar so tekmeci izkoristili in izenačili (25:21). Nato pa sredina tretjega niza in poškodba Gregorja Ropreta, ki je obležal, nato pa ob pomoči zdravniške službe zapustil igrišče in tekmo do konca pospremil ob njem

Na njegovo mesto je vstopil drugi organizator slovenske igre Uroš Planinšič. Poljaki so izkoristili slovenski šok, psihološka prednost je bila na njihovi strani, oddrveli so do vodstva z 2:1 (25:21). V četrtem nizu svetovni podprvaki po vodstvu z 12:11 tega niso več izpustili iz rok. Zvišali so vodstvo, tudi na +6 (22:16), Slovencem dopustili, da so se s štirimi zaporednimi točkami približali na dve točki, a niz za veliko zmago s 3:1 dobili s 25:21.

Pri Poljakih je bil s 25 točkami najbolj razpoložen Wilfredo Leon, ki je sicer slabše začel, sprva ni bil natančen pri začetnih udarcih, a se je iz niza v niz vse bolj razigral, zbral pa tudi kar nekaj napak. Pri Slovencih sta Klemen Čebulj in Rok Možič končala s 15 točkami.

Slovenci bodo v soboto ob 17.30 igrali tekmo za tretje mesto s Francozi in četrto kolajno na zadnjih petih evropskih prvenstvih, v letih 2015, 2019 in 2021 so bili srebrni.

Italija v treh nizih premagala Francijo

Foto: Guliverimage

V večernem polfinalu sta si za finale nasproti stali branilka naslova in aktualna svetovna prvakinja Italija ter olimpijska prvakinja Francija. Italijani so skupinski del končali brez poraza, v osmini finala s 3:0 izločili Severno Makedonijo, v četrtfinalu pa so se namučili z Nizozemci (3:2), zdaj pa so s 3:0 (21, 19, 23) odpravili še Francoze. Še posebej v prvih dveh nizih so prevladovali in o finalistu hitro ni bilo več dvoma.

Foto: Guliverimage Tekma je bila enakovredna le do končnice prvega niza. V njej pa je s servisi zablestel italijanski rezervni podajalec Riccardo Sbertoli, ki je naredil razliko. V preostalih dveh nizih so Italijani nadaljevali z odličnimi servisi, razpoloženi so bili tudi v drugih elementih, varovanci nekdanjega selektorja Slovenije Andree Gianija so bili pred navdušenim občinstvom bolj ali manj nemočni.

Domači so si že na začetkov nizov priigrali zanesljivo prednost, v drugem nizu težav, da so jo obdržali, niso imeli, v tretjem pa so se v končnici tekmeci približali na točko zaostanka, toda preobrat jim vendarle ni uspel. Pri navdihnjenih Italijanih je navduševala predvsem naveza podajalca Simoneja Gianellija in korektorja Yurija Romana. Slednji je bil s 15 točkami najučinkovitejši v svoji vrsti, 13 jih je dodal Daniele Lavia. Bloker Barthelemy Chinenyeze je bil z desetimi točkami najbolj učinkovit pri Franciji, ki se bo tako v malem finalu v soboto merila s Slovenijo.