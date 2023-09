Slovenski odbojkarji so v polfinalu evropskega prvenstva z 1:3 (23, -21, -20, -21) izgubili s Poljaki, ob tem pa ostali še brez prvega organizatorja igre Gregorja Ropreta, ki se je poškodoval sredi tretjega niza. "Zagotovo nas je poškodba malo vrgla iz tira, a čestitke tudi Urošu (Planinšiču, op. a.), ki mu ni bilo lahko nepričakovano vstopiti v igro. Poskušali smo si pomagati med seboj, a Poljaki so bili premočni," je po porazu za nacionalno televizijo dejal Klemen Čebulj. Slovenci bodo v soboto ob 18. uri igrali za tretje mesto.

Še tretji zaporedni polfinale evropskega prvenstva med Slovenci in Poljaki se je končal z zmago s 3:1 v nizih, a če so bili leta 2019 in 2021 nasmejani Slovenci, so se v rimski dvorani PalaLottomatica veselili člani trenutno prve reprezentance svetovne lestvice.

Gregor Ropret se je poškodoval sredi tretjega niza. Foto: CEV Varovanci Gherorgheja Cretuja so sicer dobili prvi niz, v katerem so tekmeci naredili ogromno lastnih napak, v drugem pa se je zgodba obrnila, zvrstile so se številne napake Slovencev (13). To so Poljaki izkoristili, niz dobili s 25:21 in izenačili na 1:1.

Sredi tretjega niza, ko sta moštvi bili hudo bitko in bili izenačeni, pa šok na slovenski strani. Gregor Ropret je obležal v bolečinah, se držal za gleženj in ob pomoči zdravniške službe zapustil igrišče. Vstopil je drugi podajalec Uroš Planinšič, ki mu Cretu na tem prvenstvu pred tem ni dal veliko priložnosti. Psihološka prednost je bila na strani Poljakov, ki so izkoristili "krč" Slovencev, dobili niz, nato še četrtega in končali negativno serijo. Slovenci, ki na tem prvenstvu igrajo brez dveh standardnih članov korektorja Tončka Šterna (okreva po operaciji kolka) in podajalca Dejana Vinčića (selektor je ocenil, da ne bi zdržal naporov prvenstva), so jih namreč na velikih tekmah zadnjih štirih prvenstev stare celine vselej premagali.

"Poljaki naredili razliko pri servisu in bloku, bili so agresivnejši"

"Zagotovo nas je poškodba malo vrgla iz ritma, a moramo priznati, da so Poljaki res naredili razliko pri servisu in bloku. Res so dobro pritiskali, niso delali preveč napak, predvsem so bili agresivnejši skozi vse srečanje. Na žalost poškodba Gregorja v najbolj nehvaležnem trenutku, a vseeno moramo čestitati Urošu, ki mu zagotovo ni bilo lahko, da je prišel nepričakovano v igro na tako pomembni tekmi. Poskušali smo si pomagati med seboj, a Poljaki so bili premočni," je za nacionalno televizijo dejal Klemen Čebulj.

Alen Pajenk po porazu:

"Težko je kaj reči po polfinalnem porazu. Danes so bili Poljaki boljši, treba jim je čestitati. Mi z enim igralcem manj, a nič zato, Uroš je bil dobro pripravljen, menim, da nam je zelo pomagal," je po porazu dejal Alen Pajenk in dodal, da so jih teple predvsem lastne napake in premalo potrpežljivosti. Podobno je za TV Slovenija razmišljal kapetan Tine Urnaut: "Oni so bili potrpežljivi, izkoristili so svoje priložnosti. Če nisi konstanten na side-outu in če ne zaključiš, kar si priigraš, preprosto ne gre."

"Dvigniti glave, čeprav ta trenutek ni najlažje"

Slovenci si bodo v soboto ob 18. uri poskušali priigrati četrto odličje na zadnjih petih evropskih prvenstvih. Po srebrnih v letih 2015, 2019 in 2021 se bodo podali po bron.

"Treba je dvigniti glave, čeprav v tem trenutku ni najlažje." Foto: CEV

"Treba je dvigniti glave, a v tem trenutku to ni najlažje. Danes ne bo veselo, a to je šport, to bomo morali prespati. V soboto je treba odigrati najboljšo tekmo za bronasto odličje. Mislim, da motivacije ne bo manjkalo. Vemo, da smo v Rim prišli po finale, a konec koncev bo tudi ta tekma za nas mali finale, da se ne ponovi lanska zgodba s svetovnega prvenstva (v boju za bron so izgubili z Brazilci, op. a.) in da vseeno odidemo domov s kolajno," pred zadnjim dejanjem prvenstva še pravi Čebulj.

Tekmec Slovencev bo poraženec večernega polfinala med Italijani in Francozi.