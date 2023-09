"Poljaki imajo za moje pojme daljšo klop. Imajo 12, 13 enakovrednih igralcev, da sploh ne veš, kdo je močnejši, ali tisti, ki sedijo na klopi, ali tisti, ki igrajo. So pa Slovenci tehnično nekoliko boljši. Seveda navijam zanje, a bo zelo težko. Je pa res, da Slovenija v zadnjih letih ni bila velikokrat favorit proti Poljakom, pa je na koncu vedno zmagala. Igralci imajo lahko realno visoka pričakovanja, saj so v preteklosti pokazali, da si zaslužijo biti najvišje. Naj jim uspe," pred polfinalom evropskega odbojkarskega prvenstva med Slovenijo in prvo reprezentanco svetovne lestvice Poljsko (18.00) pravi nekdanji slovenski reprezentant, danes trener Bogdan Kotnik.

Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo ob 18. uri tretjič zapored, sicer pa četrtič na zadnjih petih evropskih prvenstvih borila za finalno vstopnico. V tretjem zaporednem polfinalu prvenstev stare celine ji bodo nasproti stali dobri znanci Poljaki.

Pred bitko Slovencev (8. na svetovni lestvici) ter trenutno prve reprezentance sveta in aktualnih svetovnih podprvakov Poljakov smo za komentar poklicali nekdanjega slovenskega reprezentanta, danes trenerja Bogdana Kotnika. Čustva Korošca so razumljivo na strani Slovenije, razum pa pravi, da bo izjemno težko.

Nekdanji odbojkar, slovenski reprezentant z začetka tisočletja, zdaj pa trener Bogdan Kotnik upa, da se bodo Slovenci v soboto borili za zlato, a se zaveda, da bo proti prvi ekipi svetovne lestvice izjemno težko. Foto: Vid Ponikvar

"12, 13 enakovrednih igralcev, da ne veš, kdo je močnejši, ali tisti, ki sedi, ali tisti, ki igra"

"Slovenska reprezentanca kaže dobre predstave, raste iz tekme v tekmo. Igralci iz tekme v tekmo dvigujejo svojo raven igre, prav tako pa rastejo kot ekipa. Nihče ne dvomi o njeni kakovosti, a prvi resni preizkus na tem prvenstvu šele prihaja. Proti Poljski bo težko. Poljaki imajo za moje pojme daljšo klop. Imajo 12, 13 enakovrednih igralcev, mi pa smo se skozi to prvenstvo bolj zanašali na preizkušenih sedem, osem. Če bi se v naši igri zgodil padec, bi težje izvedli menjave, ki bi potencialno lahko prinesle rezultat. Na drugi strani pa pri Poljakih sploh ne veš, kdo je močnejši. Ali tisti, ki sedijo na klopi, ali tisti, ki igrajo. Veliko pove že to, če Kurek (Bartosz Kurek, op. a.) začne na klopi. Morda bi lahko odločila daljša klop, upam, da ne bo. Seveda navijam za Slovenijo, a ponavljam, da bo zelo težko. Je pa res, da Slovenija v zadnjih letih ni bila velikokrat favorit proti Poljakom, pa je na koncu vedno zmagala."

"Poljaki imajo daljšo klop, 12, 13 enakovrednih igralcev, mi pa smo se na tem prvenstvu zanašali na preverjenih sedem, osem igralcev. Smo pa mi tehnično nekoliko boljši od Poljakov, oni pa so bolj fizični." Foto: CEV

"Tehnično nekoliko boljši od tekmeca"

Na poljski strani, ki jo kot selektor vodi Srb Nikola Grbić, imajo daljšo kakovostno klop. Kaj pa bi bila lahko prednost varovancev Gheorgheja Cretuja?

"Mislim, da smo tehnično nekoliko boljši od Poljakov, oni pa so bolj fizični. Prednost je, da imamo tri enakovredne zunanje napadalce. Če ne bo nihče od njih v krizi, če bodo zdržali tekmo brez menjave, da nihče od njih ne bo padel pod 50 odstotkov v napadu, potem se nimamo česa bati. Če bo eden zašel v težave, pa lahko to Poljaki izkoristijo. Mislim, da bodo veliko igrali čez Ropreta, ker je nekoliko nižji v bloku. V tem pogledu bo treba taktično postaviti stvari. Je pa seveda težko, če imaš na drugi strani Semeniuka (Kamila Semeniuka, op. a.) ali Leona (Wilfreda Leona, op. a.), ki žogo udarjata zelo visoko. Je pa tako, da tudi oni nimajo zelo visokega podajalca."

Reprezentanci sta se to poletje srečali dvakrat. V ligi narodov so po preobratu s 3:2 zmagali Poljaki, ki so na koncu tudi osvojili tekmovanje. Na avgustovskem pripravljalnem turnirju v Krakovu so bili s 3:0 boljši Slovenci. Foto: Volleyballworld

"Kdor bo v težkih trenutkih, ko bo šlo točko za točko, potegnil, bo v prednosti"

Slovenci so na zadnjih štirih evropskih prvenstvih na odločilnih tekmah vselej premagali Poljake. Leta 2015 v četrtfinalu, leta 2017 v boju za četrtfinale, v letih 2019 in 2021 pa v polfinalu. Sprejemalec Klemen Čebulj je pred današnjo bitko dejal, da je preteklost treba pustiti v preteklosti. Kako pa na slovensko odpiranje poljskih ran gleda 45-letnik, ki si trenerski kruh drugo sezono zapored služi pri romunski Steaui iz Bukarešte?

Temu, da so Slovenci v zadnjih letih na velikih tekmah vselej premagovali Poljake, noče dajati prevelikega pomena, saj je, kot pravi, "potreben le en klik v glavi", da se to spremeni. Kotnik upa, da se ne bo. Foto: Guliverimage

"Po eni strani je res, da Slovenci na zadnjih prvenstvih premagujejo Poljake, a menim, da je potreben le en klik v glavi Poljakov, ki to lahko spremeni. Tega ne smemo dopustiti, pa naj bo to v drugem nizu, ko bo 33:33, ali v katerem drugem. Ti težki trenutki so zelo pomembni. Kdor bo v težkih trenutkih, ko bo šlo točko za točko, potegnil, bo v prednosti. Treba je biti osredotočen na vsako točko posebej, ne razmišljati o finalu, pač pa o naslednji točki. Bilanco bomo delali po tekmi. Upam, da nam na koncu ne bo zmanjkal Vinčić (Dejan Vinčić, op. a.). To je edina stvar, ki jo od zunaj težko razumem. On je zagotovo član ekipe, ki prinaša dodano vrednost. V Romuniji smo imeli v zadnjih dneh trening in igrali z njegovo ekipo (Rapid Bukarešta, op. a.), Vinčić normalno trenira, igra. Menim, da bi slovenski reprezentanci na taki tekmi, pa čeprav kot zamenjava Ropreta na mreži, prišel zelo prav. Imam veliko zaupanje vanj, saj je zelo nepredvidljiv igralec."

"Vsi trenerji verjamemo v to reprezentanco, zaslužijo si biti najvišje"

Na prvenstvu manjka še en standardni član reprezentance zadnjih let. Korektor Tonček Štern okreva po operaciji kolka, tako da so Slovenci morali prilagoditi sistem, v korektorja se je prelevil sprejemalec Rok Možič.

"Vsi trenerji verjamemo v to reprezentanco. Igralci imajo lahko realno visoka pričakovanja, ker so v preteklosti pokazali, da si zaslužijo biti najvišje. Naj jim uspe." Foto: CEV

"Na začetku sem bil malo skeptičen, pa ne, ker ne bi verjel v Roka, ampak ker ga tam nisem še nikoli videl igrati. Dobro se je znašel, v nekaterih trenutkih lahko celo na sprejemu pomaga, kar tudi ni majhna stvar, tako da so izbrali optimalno rešitev. Seveda pa tudi pogrešajo Tončka. Je le del te reprezentance, ki je neka celota," še pravi naš sogovornik, ki fantom želi, da v četrtem poskusu stopijo na evropski prestol.

"Vsi trenerji verjamemo v to reprezentanco. Igralci imajo lahko realno visoka pričakovanja, ker so v preteklosti pokazali, da si zaslužijo biti najvišje. Naj jim uspe."

Slovensko-poljski obračun se bo v dvorani PalaLottomatica v Rimu začel ob 18. uri. Zvečer sledi še dvoboj Italije in Francije.

Vse štiri reprezentance so si že zagotovile nastop na svetovnem prvenstvu leta 2025. Finale in tekma za bron bosta v soboto.