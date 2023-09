Slovenci pred novo bitko s Poljaki: Preteklost ne pomeni nič #video

Slovenski odbojkarji so v Rimu spoznali dvorano PalaLottomatica, v kateri se bodo v četrtek ob 18. uri proti Poljakom borili za napredovanje v tretji zaporedni finale evropskega prvenstva. Reprezentanci sta v zadnjih letih v izločilnih bojih in tistih za odličja bili hude bitke, precej bolj nasmejani so bili Slovenci. "To ne pomeni nič. Jutri je nov dan, nova tekma, morali bomo igrati našo igro in jih poskušati znova presenetiti," pred polfinalom pravi sprejemalec Klemen Čebulj.

Slovenska odbojkarska reprezentanca si je s ponedeljkovo četrtfinalno zmago nad Ukrajino (3:1) priigrali tretji zaporedni polfinale, sicer pa četrti na zadnjih petih evropskih prvenstvih. Slovenci so se vselej, ko so zaigrali v polfinalu, uvrstili v finale. Tako je bilo leta 2015, 2019 in 2021.

Na zadnjih dveh polfinalnih tekmah so obakrat s 3:1 v nizih premagali prav četrtkove nasprotnike Poljake. Pred štirimi leti v domačih Stožicah, pred dvema letoma pa na njihovem terenu, ko so po številnih provokacijah, med drugim je donela tudi napačna himna, zmagali v Katovicah.

Pa ne le to. Slovenci so bili za Poljake usodni na kar štirih zadnjih evropskih prvenstvih. Ob omenjenih polfinalih so jih leta 2015 premagali v četrtfinalu, leta 2017 pa v boju za četrtfinale.

Reprezentanci sta se v letošnji sezoni srečali dvakrat. V sklopu lige narodov so Slovenci vodili z 2:0, nato pa izgubili z 2:3. Na Wagnerjevem memorialu pred evropskim prvenstvom so Slovenci zmagali s 3:0.

"Morali bomo igrati našo igro in jih poskušati ponovno presenetiti"

"Vsi že nestrpno čakamo to polfinalno tekmo. Danes je bil še zadnji dan, da smo lahko naredili trening, se spoznali z dvorano, se nekako poskušali optimalno pripraviti za jutrišnjo tekmo. Poljake dobro poznamo. Velikokrat smo že igrali z njimi, velikokrat smo jih premagali, ampak to ne pomeni nič. Jutri je nov dan, nova tekma, morali bomo igrati našo igro in jih poskušati ponovno presenetiti," je o tem, da je preteklost treba pustiti v preteklosti, v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal sprejemalec Klemen Čebulj, ki vse od sezone 2020/21 igra na Poljskem v dresu Asseco Resovia.

Poljaki podobno kot Slovenci

Ob zadnji bitki Slovenije in Poljske na evropskem prvenstvu je Poljake vodil kontroverzni Belgijec Vital Heynen, zdaj imajo svetovni podprvaki od začetka lanskega leta novega selektorja. Vodi jih Srb Nikola Grbić.

Poljaki so v skupinskem delu premagali vseh pete tekmecev, v osmini finala in četrtfinalu pa s 3:1 v nizih izločili Belgijo in Srbijo. Foto: CEV

Njegovi varovanci so na tem evropskem prvenstvu tako kot Slovenci skupinski del opravili s petimi zmagami in zgolj enim izgubljenim nizom. V osmini finala so s 3:1 premagali Belgijce, proti katerim so zanesljivo dobili prva niza, nato pa se prehitro sprostili in se v določenih trenutkih znašli v težavah. V četrtfinalu so v torek s 3:1 izločili Srbe. Uvodni niz so izgubili s 26:28, naslednje tri dobili, v tretjem sta moštvi uprizorili pravi maraton, s 36:34 je pripadel Poljakom.

Ti so se morali po torkovi tekmi še preseliti v Rim, kjer so Slovenci v torek opravili vadbo v fitnesu, danes pa spoznali dvorano četrtkovega polfinalnega dvoboja. Začel se bo ob 18. uri.

V večernem polfinalu se bosta pomerili aktualna svetovna in evropska prvakinja Italija in olimpijska prvakinja Francija. Italijani so se v torek namučili z Nizozemci, zmagali so po petih nizih, Francozi so dan prej s 3:0 izločili Romune.

Tekma za tretje mesto in finale bosta v soboto.