Slovenci že v Rimu: Naša pot se tu šele začne #video

slovenski odbojkarji na prizorišču polfinala in bojev za odličja na EP

Slovenci so popoldan že prispeli v Rim, kjer jih v četrtek čaka polfinale evropskega prvenstva.

Slovenci so popoldan že prispeli v Rim, kjer jih v četrtek čaka polfinale evropskega prvenstva. Foto: OZS

Slovenski odbojkarji so dan po četrtfinalni zmagi evropskega prvenstva nad Ukrajino in tretji zaporedni uvrstitvi v polfinale zapustili Bolgarijo in zgodaj dopoldan s čarterskim letom poleteli na prizorišče zadnjega dejanja v Rim. V Italiji so danes opravili vadbo v fitnesu, na igrišče pa se bodo vrnili v sredo.

"Zelo pozitivni občutki, je pa res, da se naša pot tu šele začne"

"Lep uspeh, a naša pot se tukaj še ne zaključuje. Verjamem, da bomo v Rimu pokazali svojo najboljšo igro, da bomo izpilili tiste manjše detajle in popravili malenkosti, pri katerih smo bili v prejšnjih dveh tekmah malce slabši. Verjamem, da bomo uspeli prikazati tisto našo najboljšo igro, ki nas je krasila v preteklosti," se dviga ravni slovenske igre nadeja Žiga Štern, Sašo Štalekar pa dodaja: "Moj tretji polfinale. Zelo pozitivni občutki, je pa res, da se naša pot tu šele začne. Zdaj še čakamo nasprotnika, potem pa se bomo pripravili nanj."

Polfinalni tekmec Slovencev bo v četrtek zmagovalec današnjega četrtfinalnega dvoboja med Srbi in Poljaki. V drugem polfinalu se bodo v četrtek pomerili Francozi in zmagovalci večernega četrtfinala med branilci naslova Italijani in Nizozemci.

Finale in tekma za bron bosta v Rimu v soboto.

"Organizatorji finala sektorje v dvorani odpirajo in zapirajo, a žal ne periodično" Foto: CEV Kot so pred dnevi zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS), je nekaj manj kot 100 vstopnic za ogled finala v Rimu na voljo v okviru turističnih paketov agencije Palma, vsi navijači, ki bi si zaključek evropskega prvenstva v italijanski prestolnici želeli ogledati v lastni režiji, pa vstopnice lahko kupijo preko spletne platforme TicketOne.it (potrebno je označiti možnost seating chart). Vstopnice za posamezen dan finala stanejo od 33 do 110 €, za dvodnevno vstopnico pa je potrebno odšteti od 50 do 140 €. "Kot kaže organizatorji finala sektorje v dvorani odpirajo in zapirajo, a žal ne periodično, uradnih informacij o razpoložljivosti preostalih vstopnic pa zveze nismo prejele. Predvidevamo, da bodo sektorji za nakup spet odprti med ali neposredno po današnji četrtfinalni tekmi Italije in Nizozemske, ni pa nujno," so dopoldan sporočili iz OZS.