Slovenci tretjič zapored v polfinalu evropskega prvenstva!

Slovenci so v četrtfinalu s 3:1 premagali Ukrajino in se tretjič zapored uvrstili v polfinale evropskega prvenstva.

Slovenska reprezentanca je dosegla še sedmo na tem prvenstvu. Zmaga proti Ukrajini je bila težko priborjena, a sladka, saj ji je omogočila že četrto polfinale na zadnjih petih prvenstvih in tretje zapovrstjo. Za svoje četrto finale pa bodo morali varovanci Gheorgeja Cretuja premagati še eno oviro, to bo zmagovalec obračuna med Poljsko in Srbijo.

Slovenci so na prvenstvu že kazali boljše predstave, kot so jo tokrat. Toda spet se je pokazalo, da so najmočnejši, ko je to najbolj potrebno, proti Ukrajincem so dva niza izvlekli, ko so bili že v izgubljenem položaju. Če je bilo v igri nekaj napak preveč, pa je bilo najbolj pomembno, da jih niso delali v končnicah nizov, znali so izkoristiti izkušnje in se dokopati do novega velikega uspeha.

Po uvodnem nizu sicer ni kazalo, da bo tekma izenačena in negotova. Videti je bilo, da Ukrajinci ne bodo kos razpoloženim Slovencem, katerim sta zanesljivo prednost priborila Jan Kozamernik, ki je hitro dosegel dva bloka, ter Klemen Čebulj, Korošec je bil nezaustavljiv v napadu. V prvem nizu pri Ukrajincih ni bilo videti njihovega najboljšega igralca Olega Plotnickega, kar je bil eden od glavnih razlogov, da so dosegli le 17 točk.

A ko se je ta pri zbiranju točk pridružil Vasilu Tupčiju, Slovencem ni bilo več tako lahko. Igra ni bila več enostranska, postala je izenačena, Ukrajinci so bili milimetre oddaljeni od izenačenja. Vodili so 24:22, pozneje imeli še dve zaključni žogi, toda Slovence so vse štiri ubranili, na koncu pa je Čebulj poskrbel za zmago z 31:29 in vodstvo 2:0.

Toda v tretjem nizu se je Slovencem povsem zaustavilo v napadu in začelo se je mučenje. Tekmec je brez težav niz dobil, nato pa grozil še do konca četrtega niza. Pred tem je po seriji odličnih servisov Plotnickega vodil s 14:9, Cretu je zaradi sprejema Čebulja zamenjal z Žigo Šternom.

Gheorghe Cretu bo po polfinalu svetovnega prvenstva Slovence vodil tudi med najboljšimi štirimi evropskega prvenstva. Foto: CEV

Sprejem je s tem stabiliziral, bi pa lahko Štern postal tudi tragični junak, saj je po izenačenju na 16:16 storil dve napaki, po katerih so tekmeci prišli do vodstva dveh točk. Taka je bila razlika v njihovo korist tudi pri izidu 20:22. A nato je težak položaj reševal Kozamernik. Najprej je z blokom izenačil na 22:22, nato pa Sloveniji z novim blokom zagotovil še zaključno žogo. To je s pametnim napadom izkoristil kapetan Tine Urnaut.