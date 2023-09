Slovenski odbojkarji bodo tretjič zapored zaigrali v polfinalu evropskega prvenstva. To so si zagotovili s četrtfinalno zmago s 3:1 nad Ukrajino.

Foto: CEV

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo še tretjič zapored in četrtič v zadnjih osmih letih igrala v polfinalu evropskega prvenstva. Polfinalno vstopnico si je priborila z današnjo zmago s 3:1 (17, 29, -21, 23) nad Ukrajino. Ta se je predvsem v drugem delu s servisi Olega Plotnickega in Vasila Tupčija znova izkazala za neugodno tekmico, Slovenci pa so še enkrat več dokazali, da imajo potrebno kakovost, s katero na krilih ekipnega duha zahtevne trenutke obrnejo sebi v prid.

Foto: CEV

"Kakšna tekma, čustven vrtiljak skozi celotno srečanje. Od tega, da smo res dobro začeli, povsem drugače kot proti Turkom, do tega, da smo padli. Po vodstvu z 2:0 so oni začeli res dobro servirati, nam napad nekako ni stekel, bilo je tudi kar nekaj napak, ki se v prvih dveh setih niso dogajale. Zagotovo smo tisti set izgubili na lahkih žogah. Imeli smo žoge, ki bi jih lahko zaključili, ubranili, bolje skorigirali, pa tega nismo naredili. To je pripeljalo do tega, da smo izgubili ta tretji set, pa potem zelo na tanko dihali v četrtem. Postavili so nas pod hud pritisk s servisom, a tega sem vesel, saj na naslednji tekmi ne pričakujem nič drugega. Vesel sem, da smo spet zmagali z ekipno igro, o kateri govorimo celotno poletje. Ponosen sem na te fante. Še en polfinale, še enkrat gremo v boj za odličja. Ne vem, kaj sploh reči. Vsa čast. Ne ustavljamo se tukaj," je po četrtfinalni zmagi za nacionalno televizijo dejal srednji bloker Jan Kozamernik, ki je v zadnjih trenutkih obračuna ohranil mirno kri in prispeval dragoceni točki k zmagi.

Gregor Ropret po zmagi (Video: OZS)

Foto: CEV

"Lahkih nasprotnikov na evropskem prvenstvu ni. Ukrajinci so že lani v Stožicah pokazali, da so zelo dobra ekipa, ki spada v svetovni vrh, to dokazujejo zadnja leta. Po dveh setih smo jih potem v tretjem lovili, v četrtem setu pa je šlo točko po točko. Nato so naredili razliko z Olegom (Plotnickim, op. p.) na servisu, povedli za nekaj točk, mi smo to razliko zmanjšali z dobro igro v bloku, obrambi, kontranapadu. Nato pa, kot je za pričakovati na takih tekmah, končnica točko po točko, kjer smo bili boljši," je misli za nacionalno televizijo strnil kapetan Tine Urnaut.

Rok Možič po zmagi (Video: OZS)

Znova pokazali, da imajo veliko srce in ne obupajo

"Dve težko prigarani zmagi v izločilnih bojih. Imeli smo nekaj težav že v drugem setu, pa na koncu tudi v četrtem. Pokazali so, da so zahteven nasprotnik, kar smo pričakovali. Plotnicki je eden najboljših serverjev na svetu. Povzročal nam je veliko težav, ampak spet je Slovenija pokazala, da imamo veliko srce, da ne obupamo, da igramo do konca, da smo ena najboljših ekip na svetu, ker v težkih trenutkih zaključujemo, verjamemo v to, da lahko. Zdaj malo počitka in priprava na polfinale," pa je dodal mladi sprejemalec, ki se je po sili razmer prelevil v korektorja, Rok Možič.

Foto: CEV

"Zdaj se začenja resni del"

Slovenci se zdaj poslavljajo od Varne, kjer so začeli to do zdaj tako uspešno evropsko prvenstvo. Bolgarski del so opravili s sedmimi zmagami, brez poraza. Naslednji korak proti zlatemu cilju bodo poskušali narediti v četrtek v Rimu. V polfinalu jih tam čaka zmagovalec jutrišnjega četrtfinala med Poljsko in Srbijo.

"Zdaj se šele začenja resni del. Neizmerno sem vesel, da se od Varne poslavljamo zmagovito, celo brez poraza, kar se nam ni zgodilo še nikoli. Zdaj se zares začenja. Želeli smo si v Rim, prišli smo v Rim, zdaj pa moramo tam še kaj narediti," je pred selitvijo v Rim še dodal Kozamernik.

Foto: CEV

Polfinale v večnem mestu bodo igrali v četrtek, tekmo za odličja pa v soboto. Slovenci že imajo tri srebrne kolajne (2015, 2019, 2021). Bodo tokrat uresničili zlati cilj?