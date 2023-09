Gheorghe Cretu ponosen, da je lahko trener Slovencev #video

"Fantje so bili v letih 2015, 2019, 2021 v finalu evropskega prvenstva leta. Po takih rezultatih s seboj nosiš veliko pritiska. Vsi pričakujejo, da boš spet v finalu, a pot do njega je izjemno težka. Za nami je sedem tekem, igrali smo v zahtevni skupini, sedem zmag. Fantje si zaslužijo vso spoštovanje. Vesel sem, da sem njihov trener in da grem z njimi v Rim, v boj za lovoriko," je po četrtfinalni zmagi Slovencev nad Ukrajinci dejal selektor Gheorghe Cretu.

Dobra dva tedna pred začetkom lanskega svetovnega prvenstva, ki sta ga družno gostili Slovenija in Poljska, je v slovenski odbojkarski reprezentanci prišlo do nenadne selektorske menjave. Marka Lebedewa je zamenjal Romun Gheorghe Cretu, v kratkem času dvignil ekipo in jo popeljal v premierni polfinale odbojkarskega mondiala. Končalo se je s četrtim mestom.

Dobro leto pozneje bo Cretu Slovence vodil v novem polfinalu velikega tekmovanja, tokrat evropskega prvenstva. Slovenska izbrana vrsta si je v ponedeljek s četrtfinalno zmago nad žilavo Ukrajino zagotovila tretji zaporedni nastop med najboljšo četverico prvenstva stare celine, četrtega na zadnjih petih evropskih prvenstvih.

Slovenci se po ponedeljkovi zmagi poslavljajo od bolgarske Varne, kjer so pred slabima dvema tednoma začeli svojo pot. Sledi selitev v Rim, ki bo v četrtek gostil polfinalni tekmi, v soboto pa tekmo za tretje mesto in veliki finale.

Slovenci so trdožive Ukrajince znova strli po treh nizih. Foto: CEV

"Fantje si zaslužijo vso spoštovanje"

Cretujevi varovanci v večno mesto odhajajo s sijajno popotnico sedmih tekem in sedmih zmag. V skupinskem delu so premagali Ukrajino, Finsko, Hrvaško, Španijo in Bolgarijo. V osmini finala po preobratu Turčijo, v četrtfinalu pa še drugič v nekaj dneh dokazali, da so kakovostnejše moštvo od Ukrajincev.

Fantje so odločeni, da se tu ne ustavijo, da v Rimu dodajo piko na i izjemni večletni zgodbi te generacije, da vzamejo, kar jim še manjka. Tega si želi tudi 55-letni strateg, a hkrati opozarja, da uspehi in pričakovanja ne smejo biti samoumevni.

"Fantje si zaslužijo vso spoštovanje. Vesel sem, da sem lahko njihov trener in da grem lahko z njimi v Rim v boj za naslov prvaka." Foto: CEV

"Takšnih stvari ni lahko ponavljati. Bili so v finalu v letih 2015, 2019, 2021. Po takih rezultatih s seboj nosiš veliko pritiska. Vsi pričakujejo, da boš spet v finalu, a pot do njega je izjemno težka. Moraš iti tekmo po tekmo. Za nami je sedem tekem, na vseh sedmih smo zmagali. Igrali smo v zahtevni skupini in vse zmagali. Fantje si zaslužijo vse spoštovanje. Vesel sem, da sem lahko njihov trener in da grem lahko z njimi v Rim v boj za naslov prvaka," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Cretu.

Gregor Ropret po preboju v polfinale (Video: OZS):

"Proti nam v Rimu nikomur ne bo lahko"

Romunski strateg bo Slovence v polfinalu evropskega prvenstva vodil v četrtek, ko jim bo v dvorani PalaLottomatica nasproti stal zmagovalec današnjega četrtfinala med Poljsko in Srbijo.

Slovenski odbojkarji so se vsakič, ko so zaigrali v polfinalu, uvrstili v finale. Podajalec Gregor Ropret upa, da bo tudi tokrat tako: "Upamo, da taka statistika ostane. Zagotovo v Rim ne gremo samo sodelovat. Vemo, da bodo tam zbrane trenutno najboljše evropske reprezentance. Ampak proti nam nikomur ne bo lahko. Če bomo agresivni, če bomo igrali kot prva dva niza proti Ukrajini, menim, da se lahko nadejamo kakšne kolajne."

Rok Možič upa na navijaško podporo:

"Hvala vsem navijačem, ki so se pripeljali že na skupinski in izločilni del v Varno. Mislim, da nismo razočarali. Nekaj stresa je bilo, zagotovo je kdo izgubil kakšno leto življenja, ko nas je gledal po televiziji, a to je del športa. Zdaj pa, kdorkoli ima čas in ima rad odbojko, naj pride v Rim, mi bomo veseli podpore, na igrišču bomo dali vse in upam, da se bomo skupaj veselili zmag," pa na čim bolj množično navijaško podporo v Italiji upa Rok Možič.

Slovenci bodo polfinale igrali v torek. Proti stari znanki v izločilnih bojih Poljski ali Srbiji. Foto: CEV