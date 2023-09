"Borba za vsako žogo, osredotočenost in kolektivna igra. Odločali bodo detajli in to, kako se bodo odzvali tekmeci, ko bo eni izmed ekip šlo na igrišču bolje. Vse bo odvisno od nas samih," pred polfinalom evropskega odbojkarskega prvenstva proti svetovnim podprvakom Poljakom (18.00) v Rimu pravi selektor slovenske izbrane vrste Gheorghe Cretu.

Le še štiri reprezentance so ostale v boju za naslov evropskega prvaka, po današnjem večeru bosta v igri za zlato odličje le še dve. Slovenci si bodo preboj v sobotni veliki finale – že tretji zaporedni – poskušali priboriti proti dobrim znancem izločilnih bojev zadnjih let, Poljakom. To bo tretji zaporedni polfinale na prvenstvih stare celine Slovencev in Poljakov.

Tako leta 2019 kot 2021 so s 3:1 v nizih zmagali slovenski odbojkarji, ki so rane poljskih tekmecev odprli že leta 2015, ko so jih izločili v četrtfinalu evropskega prvenstva (3.2), leta 2017 pa so jih premagali še v boju za četrtfinale (3:0).

Vsakič, ko so se Slovenci uvrstili v polfinale evropskega prvenstva, so napredovali v finale in osvojili srebro.

Slovenci in Poljaki so se letos srečali dvakrat – v ligi prvakov so po preobratu s 3:2 zmagali Poljaki, na pripravljalnem turnirju na Wagnerjevem memorialu avgusta pa s 3:0 Slovenci. Foto: Guliverimage

Dve letošnji tekmi, po ena zmaga na vsaki strani

Izbrani vrsti sta se v letošnjem poletju srečali dvakrat. Najprej na drugem turnirju lige narodov na Filipinih, ko so Slovenci povedli z 2:0, nato pa nasprotnikom dopustili preobrat in izgubili z 2:3 (29, 21, -20, -20, -13). Drugič sta si nasproti stali na močnem pripravljalnem Wagnerjevem memorialu v Krakovu, kjer so s 3:0 (21, 18, 21) zmagali varovanci Gherogheja Cretuja.

Obe reprezentanci sta si s prebojem v polfinale zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu 2025. Ob aktualnih svetovnih prvakih Italijanih se na mundial uvrstijo še tri najboljše ekipe tega evropskega prvenstva (Slovenija, Poljska, Francija).

Cretu: Odločali bodo detajli

Romun na slovenski klopi pred polfinalno bitko s prvo reprezentanco svetovne lestvice, aktualno svetovno podprvakinjo in zmagovalko letošnje lige narodov, opozarja na pomembnost borbe za vsako žogo, osredotočenost in kolektivno igro.

"Na obračunu bodo odločali detajli in to, kako se bodo odzvali tekmeci, ko bo eni izmed ekip šlo na igrišču bolje," pravi selektor Slovencev Gheorghe Cretu. Foto: CEV

"Verjetno bodo to poskušali tudi tekmeci. Vsaka ekipa na tej ravni lahko v trenutku spremeni svojo igro. Zato bomo morali biti na igrišču kar se da povezani, razbrati bomo morali, kaj bodo Poljaki želeli storiti in se temu prilagoditi. Tudi mi smo sposobni narediti enako. Na obračunu bodo odločali detajli in to, kako se bodo odzvali tekmeci, ko bo eni izmed ekip šlo na igrišču bolje. Vse bo odvisno od nas samih," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije (OZS) dejal 55-letni Cretu.

Ta bo Slovence vodil še v drugem polfinalu velikega tekmovanja. Pod njegovim vodstvom so se lani uvrstili med najboljše štiri na svetovnem prvenstvu in osvojili četrto mesto.

Selektorsko taktirko Poljakov vihti Srb Nikola Grbić, ki je med prvenstvom praznoval abrahama. Foto: CEV Poljaki so na letošnjem evropskem prvenstvu dobili vseh sedem tekem, na teh pa izgubili le tri nize. Prvi del tekmovanja so preživeli v Skopju, kjer so s 3:0 ugnali Čehe, Makedonce, Dance in Črnogorce, edini niz (3:1) pa v drugem krogu oddali Nizozemcem. Po selitvi v Italijo so v osmini finala v Bariju s 3:1 izločili Belgijce, v torek pa z enakim rezultatom še Srbe.

Wilfredo Leon je v skupinskem delu poskrbel za rekordni servis evropskih prvenstev – 138 km/h. Foto: CEV

Na dosedanjih tekmah so Poljaki s 4,1 bloka na set (Slovenci 1,8) najboljša ekipa na tem prvenstvu. V samem vrhu se nahajajo tudi po številu asov na niz (1,9), pri katerih prevladuje Wilfredo Leon. Kubanec s poljskim potnim listom je v skupinskem delu postavil rekord pri servisu na evropskih prvenstvih. Serviral je kar 138 km/h. Ob torkovi zmagi nad Srbi je prispeval tri ase. Poljski napad je takoj za Italijani (46 odstotkov) drugi najbolj precizen (44 odstotkov), slovenski je pri 38 odstotkov.

Srečanje med Slovenci in Poljaki se bo začelo ob 18. uri, v drugem polfinalnem dvoboju se bodo ob 21. uri pomerili Italijani in Francozi.