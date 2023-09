Slovenci po porazu s Poljaki brez želenega tretjega zaporednega finala

Slovenski odbojkarji so po sedmih zmagah prvič na prvenstvu igrišče zapustili sklonjenih glav in bodo v soboto igrali mali finale. Premagala, a ne nadigrala, jih je Poljska, ekipa, ki naj bi jim od vseh najboljših najbolj ustrezala, saj so jo premagali na vseh evropskih prvenstvih od leta 2015, ko so prvič osvojili srebrno kolajno. Tudi tokrat so ji bili povsem enakovredni, odločale so malenkosti, najbrž tudi dogodek v tretjem nizu, ko je moral zaradi poškodbe zapustiti prvi podajalec slovenske vrste Gregor Ropret.

Gregor Ropret se je poškodoval v tretjem nizu. Foto: CEV Ekipi tekme nista začeli posebej kakovostno. Poljaki so delali napake, predvsem pri servisih, to nadomeščali z drugimi rečmi, tako da si nobena ekipa ni priborila večje prednosti. Poljaki so bili nekajkrat dve točki v plusu, a Slovencev ni zajela panika. Vselej so jih ekspresno ujeli, v končnici pa po napaki Aleksandra Šlivke prišli do vodstva 22:21. Prednost točke so držali vse do 24:23, nato pa so Poljaki žogo poslali v avt in niz je bil slovenski.

Slovenci so v prvem nizu za dve točki vodile le ob koncu, drugega pa so začeli z vodstvom 6:2. Toda tekmec se je hitro zbral, ekspresno izenačil, pri izidu 8:7 pa prvič povedel. Kmalu zatem je bila predvsem po zaslugi slovenskih napak prednost štiri točke, v napadu se je razigral še naturalizirani Wilfredo Leon. Nekoč Kubanec je s servisom s pomočjo mreže dosegel as za 17:12. A borbeni Slovenci se niso predali. Pred končnico so se približali na dve točki zaostanka, odločilno točko pa so Poljaki dosegli z blokom Klemnu Čebulju.

Foto: Guliverimage

Izenačen boj se je nadaljeval tudi v tretjem nizu. Do izida 12:12 je za slovenski tabor šlo vse po načrtu, nato pa je prišlo do neljubega dogodka. Pri posredovanju na mreži si je gleženj poškodoval organizator igre Gregor Ropret, ki je moral iz igre. Poljaki so izkoristili šok slovenskih igralcev, hitro prišli do štirih točk prednosti. Slovenci so še poskušali motivirati, po asu Tineta Urnauta še prišli do dveh točk zaostanka, več pa jim ni uspelo.

V četrtem nizu so se še držali do izida 11:11, nato pa je tekmec predvsem po zaslugi odličnih servisov Leona dosegel šest zaporednih točk, s tem pa je bila tekma za Slovence bržkone izgubljena. Slovenci sicer niso hoteli izobesiti bele zastave, s tveganimi servisi so še poskušali priti do preobrata. Najprej so prišli do treh točk zaostanka, z blokoma Urnautu in Roku Možiču so spet zaostali za šest (15:21), toda tudi po tem se niso predali in se z asom Urnauta za 20:22 spet povsem približali. A na njihovo žalost se Poljakom niso zatresle roke, z mirno in zanesljivo igro so prišli do zmage.

V soboto čaka Slovence boj za tretje mesto. Foto: Guliverimage

Slovenci se bodo za tretje mesto v soboto merili s poražencem tekme med Italijo in Francijo.