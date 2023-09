Poljaki po zmagi nad Slovenijo razjarjeni: Takšne zadeve se ne bi smele dogajati

Slovenski odbojkarji so v četrtek po hudem boju in porazu z 1:3 (23, -21, -20, -21) proti Poljski sklenili svoje sanje o naslovu evropskega prvaka. Čeprav so Poljaki zanesljivo slavili in se veselili velike zmage, pa so po tekmi veliko besed namenili tudi sodnikom in njihovemu delu, ki so bili kamen spotike za Poljake že med samim obračunom.

Slovenci so v četrtek izjemno krenili v polfinalni obračun evropskega prvenstva proti Poljski. Po dobljenem prvem nizu so v drugem po dveh asih Klemna Čebulja hitro pobegnili na 6:2, a se je nato slovenski voz ustavil. Sploh v trenutkih, ko je imela pobudo na igrišču Slovenija, so imeli Poljaki ogromno povedati sodnikom srečanja. "Na koncu tekme se boš počutil krivega," je med drugim glavnemu sodniku med tekmo zabrusil Aleksander Šliwka, ki se je na koncu po hudem boju s soigralci veselil zmage in Poljsko po 14 letih popeljal v finale evropskega prvenstva.

Kljub uvrstitvi v finale pa so imeli v poljskem taboru o delu sodnikov, Slovaka Igorja Porvaznika in Italijana Ilaria Vagnija, veliko povedati tudi po koncu obračuna. "Fantom sem rekel, naj se ne jezijo, ker tega ni počel namerno. Preprosto so sodniki preslabi," je po koncu dejal trener Poljakov Nikola Grbić, ki se je po eni izmed potez v četrtem nizu celo prekrižal. "Če nekaterih potez najprej ne obravnavate kot napake, morate ohraniti enako raven do konca tekme. Potem pa nam je dal točko. Nisem verjel, zato sem se pokrižal. Vrnil nam je, kar je vzel," je svoje početje za poljske medije pojasnil Srb na klopi Poljske.

Poljska bo v soboto proti Italiji igrala za zlato odličje. Foto: CEV

"Standard sojenja na Poljskem je slab, tukaj pa nerazumljiv. Prvič vidim te sodnike. Dvakrat zapored je prišlo do štirih dotikov. V drugem nizu je bilo jasno vidno, da se je Alen Pajenk dotaknil žoge pred udarcem Tineta Urnauta, kar je bil njegov četrti dotik žoge. In sodnik, ki je bil oddaljen meter in pol, tega ne vidi? Takšne zadeve se v polfinalu evropskega prvenstva ne bi smele dogajati. Upajmo, da se bo v finalu to izboljšalo," pa je po srečanju dejal Łukasz Kaczmarek.

Kovačič: Premagali smo sami sebe

Na drugi strani so slovenski odbojkarji po sedmih zmagah prvič na prvenstvu igrišče zapustili sklonjenih glav. V soboto bodo igrali mali finale. Premagala, a ne nadigrala jih je Poljska, ekipa, ki naj bi jim od vseh najboljših najbolj ustrezala, saj so jo premagali na vseh evropskih prvenstvih od leta 2015, ko so prvič osvojili srebrno kolajno. Tudi tokrat so ji bili povsem enakovredni, odločale so malenkosti, najbrž tudi dogodek v tretjem nizu, ko je moral zaradi poškodbe igrišče zapustiti prvi podajalec slovenske vrste Gregor Ropret.

Jani Kovačič je dejal, da so premagali sami sebe. Foto: Guliverimage

"Težko je karkoli pametnega reči. Glave so še vroče, kot so bile med tekmo. Na trenutke smo bili preveč nervozni, če ni bilo, kot smo si zamislili, smo bili jezni drug na drugega in nismo stali skupaj tako kot na prejšnjih tekmah. Poljaki so bili sicer spet zreli, da bi jih premagali, premagali pa smo mi sami sebe," je po koncu dejal prosti igralec Jani Kovačič, ki bo s soigralci v soboto ob 17.30 lovil bronasto odličje proti Franciji.

