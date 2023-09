Tvorec bronastega uspeha ostal brez besed #video

"Karakter, ki so ga danes pokazali fantje … rekel bom samo vav," je po zmagi Slovenije proti Franciji s 3:2 (22, 16, -21, -18, 11) v nizih v boju za tretje mesto na evropskem prvenstvu brez besed ostal slovenski selektor Gheorghe Cretu. 55-letni Romun je Slovenijo po lanskem četrtem mestu na svetovnem prvenstvu zdaj popeljal še do enega izjemnega uspeha z bronastim leskom.

Ko je Rok Možič po pravem trilerju dosegel še 15. točko Slovenije v petem nizu in izbrano vrsto popeljal do velike zmage proti Franciji in bronastega odličja, je slovenski selektor Gheorghe Cretu ob robu igrišča v navalu evforije in čustev padel na kolena in se prešerno veselil velikega uspeha s slovensko reprezentanco. Romunski strokovnjak, ki je izbrano vrsto prevzel v začetku lanskega avgusta in jo takoj popeljal do četrtega mesta na svetovnem prvenstvu, je tako zdaj na slovenski klopi leto kasneje dočakal tudi svoje prvo odličje.

💙💚 Ko so slovenski odbojkarji ob poti zagledali navijače, so zaustavili avtobus in se vsem še enkrat zahvalili! 💚💙#sLOVEvolley 🇸🇮🏐💪#Volleyball #EuroVolleyM@TelekomSlo pic.twitter.com/OqjBe9wVbF — Odbojkarska zveza Slovenije 🇸🇮 (@SloVolley) September 16, 2023

"Občutek je podoben kot po finalu, zelo poseben. Izgubili smo v polfinalu, a zelo pomembno je, da smo danes zmagali in tekmovanje sklenili z zmago. Ta zmaga in uspeh mi pomenita res veliko. S štabom smo govorili, da je morda celo lažje zmagati polfinale kot tekmo za bron. A danes so fantje pokazali izjemen karakter, še posebej, ko so nasprotniki zares pritiskali in pritiskali ter nas skušali vreči iz ritma. A fantje so verjeli v zmago in ta uspeh je posledica dela skozi vse poletje. Je ekipni duh, ki smo ga gradili," je dejal Cretu.

Gheorghe Cretu je Slovenijo popeljal do njenega prvega bronastega odličja na evropskih prvenstvih. Ob tem imajo Slovenci še tri srebrne s prejšnjih prvenstev. Foto: Guliverimage

Spomin na lansko SP

Ob tem se je spomnil tudi na lansko svetovno prvenstvo, ko je Slovenija za las ostala brez odličja. "Včasih ti ne uspe prinesti domov medalje, kot na primer iz Gdanska. A vedeli smo, da so kljub vsem potovanjem in improvizacijam v sistemu igre fantje vedno pokazali karakter. Imeti moraš pogum, da sprejemaš vse te izzive in ta izziv danes ni bil le 'finale', ne pozabite, premagali smo olimpijske prvake," je bil po koncu vidno zadovoljen Cretu.

Z zmago v malem finalu so se Slovenci Francozom tudi oddolžili za nekaj bolečih porazov, kot sta bila na primer finalni na prvenstvu leta 2015, ko jih je vodil zdajšnji francoski selektor Andre Giani, in kvalifikacijski za olimpijske igre v Tokiu, ko so v Berlinu prav tako po vodstvu z 2:0 igrali pet nizov. Če bi takrat dobili "tie break", Francozi ne bi mogli pozneje osvojiti olimpijskega zlata. Slovenci so sicer v boju za bron vodili že z 2:0 v nizih in vse je kazalo na gladko zmago, a so se Francozi vrnili v igro in izsilili peti niz, v katerem pa so slovenski odbojkarji znova zablesteli in se razveselili svojega četrtega odličja na velikih tekmovanjih. "Ta zmaga nam daje res veliko zadovoljstvo. Vedeli smo, da se lahko v tistih najtežjih trenutkih vrnejo v igro in da se moramo potisniti prek svojih meja zmožnosti. Karakter, ki so ga danes pokazali fantje … rekel bom samo vav," je še dejal Cretu.

Slovence ekspresno po koncu evropskega prvenstva čaka še boj za olimpijske igre prihodnje leto v Parizu. Foto: Guliverimage

Ta bo zdaj Slovenijo skušal popeljati še do enega velikega mejnika, in sicer olimpijskih iger. Le dva tedna po koncu tekmovanja elite stare celine se bodo namreč slovenski odbojkarji znova podali na Japonsko in v deželi vzhajajočega sonca poskušali prvič v zgodovini uresničiti olimpijske sanje. Z vsakega izmed treh kvalifikacijskih turnirjev – preostala bosta potekala v Braziliji in na Kitajskem – bosta na olimpijske igre v Parizu leta 2024 napredovali najboljši dve ekipi, preostalih pet prostih mest pa bodo zapolnile reprezentance glede na svetovno jakostno lestvico po rednem delu lige narodov v letu 2024.

