Slovenci na kolena spravili še Bolgare in napredovali brez praske. Zdaj jih čaka stari znanec.

Slovenski odbojkarji so na zadnji tekmi skupinskega dela s 3:0 premagali Bolgare, vknjižili peto zmago in napredovali s maksimalnimi 15 točkami. Na petih tekmah so izgubili le en niz.

Slovenski odbojkarji so na zadnji tekmi skupinskega dela s 3:0 premagali Bolgare, vknjižili peto zmago in napredovali s maksimalnimi 15 točkami. Na petih tekmah so izgubili le en niz. Foto: Guliverimage

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva po hudem boju in dveh urah s 3:0 (29, 22, 30) premagala gostitelje Bolgare, vknjižila peto zmago in napredovala z maksimalnimi 15 točkami. V petkovi osmini finala se bo pomerila s Turčijo, ki jo vodi nekdanji selektor slovenske reprezentance Alberto Giuliani. Ta je Slovence (2019, 2021) popeljal do dveh naslovov evropskih podprvakov.

Evropsko prvenstvo v odbojki (28. avgust–16. september 2023) Skupinski del Torek, 5. september

Slovenski odbojkarji so na svojem desetem evropskem prvenstvu predtekmovanje prvič zaključili brez poraza. Za uvod so s 3:1 premagali Ukrajino, nato s 3:0 Finsko, Španijo, Hrvaško in za konec skupinskega dela brez oddanega niza še gostitelje Bolgare.

Slovenci so si že pred srečanjem z Bolgarijo zagotovili prvo mesto v skupini, a odločeni so bili, da v polni dvorani v Varni ostanejo brez praske. To jim je tudi uspelo. Selektor Slovencev Gheorghe Cretu ni ničesar prepuščal naključju in praktično vso tekmo odigral z udarno postavo - blokerjema Alenom Pajenkom in Janom Kozamernikom, sprejemalcema Tinetom Urnautom in Klemnom Čebuljem, Rokom Možičem na korektorskem mestu, podajalcem Gregorjem Ropretom in liberom Janijem Kovačičem.

Rok Možič je bil neustavljiv. Foto: Guliverimage Slabih 5.000 gledalcev je videlo izjemno izenačeno predstavo tekmecev, a v zaključku nizov so bili bolj zbrani branilci evropskega srebra. Slovenci so imeli v uvodnem nizu kar sedem zaključnih žog, šest so jih Bolgari uspeli rešiti, sedme ne, tako da so Slovenci niz dobili z 31:29.

Tudi v drugem nizu se je nadaljevala izenačena bitka, vse do 16:16 je bilo povsem izenačeno, nato pa je najboljših današnji slovenski posameznik Možič Slovence z odlični začetnimi udarci oddaljil od Bolgarov. Povedli so za +4 (21:17) in prednost zadržali do konca niza, ki jim je pripadel s 25:22.

Še kako vroče je bilo tudi v tretjem nizu, ko so Bolgari poskušali vse, da bi se izognili četrtemu mestu in bitki z olimpijskimi prvaki Francozi v osmini finala. Imeli so kar sedem zaključnih zmag, da bi tekmo podaljšali vsaj še za en niz, a jim ni uspelo. Slovenci so rešili vseh sedem zaključnih žog, povedli z 31:30 in se po servisu kapetana Urnauta razveselili pete zmage.

V slovenski vrsti, ki je na petih obračunih oddala zgolj niz, je prevladoval Možič, v bolgarski pa veteran Cvetan Sokolov.

Za četrtfinale proti nekdanjemu selektorju Slovenci se bodo za četrtfinale v petek pomerili s Turčijo, ki jo vodi nekdanji selektor slovenske reprezentance Alberto Giuliani. Foto: CEV Slovenski odbojkarji bodo v osmino finala v Varni napredovali s prvega mesta, kar pomeni, da se bodo v njej pomerili s četrtouvrščeno reprezentanco skupine D iz Tel Aviva. Za četrto mesto sta se zvečer pomerili gostitelj Izrael in Turčija. Slednja je zmagala s 3:0 in si kot zadnja iz skupine priigrala osmino finala. To pomeni, da se bodo Slovenci za četrtfinale v petek pomerili z zasedbo trenerja Alberta Giulianija, ki je med letoma 2019 in 2021 vodil slovensko izbrano vrsto in z njo osvojil dve srebrni odličji na prvenstvih stare celine. Slovenci bodo tako osmino finala kot morebitni četrtfinale igrali na prizorišču skupinskega dela v Varni.

Na prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Najboljše štiri iz vsake skupine po predtekmovanju, ki traja do 6. septembra, napredujejo v izločilne boje oziroma osmino finala.

Točke, pomembne za Pariz Cilj Slovencev je bil tudi iz zadnje tekme skupinskega dela iztržiti čim več, saj prav vsaka prinaša ali odvzema točke na svetovni jakostni lestvici. Če Slovencem na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju, ki bo konec septembra v Tokiu, med osmerico ne bi uspelo osvojiti enega izmed prvih dveh mest, ki bosta vodili na olimpijske igre v Pariz, si prvo uvrstitev tja še vedno lahko zagotovijo z dobro uvrstitvijo na jakostni lestvici. Zadnjih pet vozovnic v francosko prestolnico bo namreč razdeljenih med pet najboljših držav, ki si predhodno ne bodo zagotovile ene izmed šestih razpoložljivih vstopnic skozi kvalifikacije, pri čemer bo prvi kriterij obarvan celinsko, drugi pa glede na uvrstitev na lestvici. Na njej Slovenija trenutno zaseda osmo mesto. Z dosedanjimi nastopi v Bolgariji je pridobila 7,68 točke. Od Argentine, nove južnoameriške prvakinje, na sedmem mestu jo loči dobrih 26 točk in pol.

Ukrajinci so prvenstvo odprli s tremi porazi, na koncu pa vknjižili dve zmagi, tudi odločilno nad Španijo, in si zagotovili osmino finala. Foto: CEV

Ukrajincem po slabšem štartu na koncu le uspelo

Po Slovencih, Hrvatih in Bolgarih so si kot zadnji v skupini B vstopnico za izločilne boje priigrali Ukrajinci. Na tekmi proti Španiji so potrebovali zmago s 3:0 ali 3:1, kar jim je uspelo. Zmagali so brez izgubljenega niza in pokopali španske upe na napredovanje.