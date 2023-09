Odločal peti niz, Turkinje prvič prvakinje

Nove evropske prvakinje v odbojki so Turkinje, ki so Srbkinje premagale s 3:2 v nizih. Odločilnega petega so dobile s 15:13. Branilke lovorike Italijanke so na koncu ostal brez kolajne, so so jih na tekmi za tretje mesto Nizozemke premagale s 3:0.

V finalu med Turčijo in Srbijo je odločal peti niz. Izstopala je Melissa Teresa Vargas. Foto: Guliverimage Odbojkarice Turčije so na 33. evropskem prvenstvu prvič postale evropske prvakinje. V finalu so v Bruslju pred polno dvorano svojih navijačev po dveh urah in 21 minutah ogorčenega boja s 3:2 (-25, 21, -22, 22, 13) premagale Srbkinje, sicer svetovne prvakinje, ki tako ostajajo pri treh evropskih naslovih. Junakinja tekme je bila naturalizirana Melissa Teresa Vargas, ki je nekoč igrala za Kubo, dosegla je kar 41 točk, z najpomembnejšo je tudi končala dvoboj.

Polna dvorana, v kateri so prevladovali glasni turški navijači, so lahko uživali v dvoboju, ki je sicer imel veliko preobratov, in tudi v strelskem dvoboju dveh zvezdnic Tijane Bošković in Vargasove. Tega je dobila naturalizirana Turkinja z 41:37, zagotovo pa ji mnogo več pomeni, da je njena ekipa zmogla moči, da je zaostanek 1:2 v nizih spreobrnila v zmago. Še posebno, ker je v tretjem nizu zapravila vodstvo šestih točk, še pred samo končnico pa vodila za štiri. To je bil tudi edini niz, v katerem je imela ena izmed ekip večjo prednost.

Neizmerno veselje turških odbojkaric. Foto: Reuters

Zmaga Turčije, ki so prejšnja dva finala evropskih prvenstev izgubile, je bil velik dosežek tudi za trenerja Daneleja Santarellija, nekdanjega stratega Srbije. Postal je prvi trener, ki je hkrati svetovni (Srbija), evropski prvak (Turčija), zmagovalec lige narodov (Turčija) in klubski evropski prvak (Imoco Volley).

Branilke naslova ostale brez kolajne

Foto: Guliverimage

Solze Italijank Foto: Guliverimage Ženska odbojkarska reprezentanca Nizozemske pa je osvojila bronasto kolajno. V malem finalu je s 3:0 (23, 26, 20) ugnala Italijo. Za Nizozemsko je to sedma kolajna na evropskih prvenstev, druga bronasta. Ob enem zlatem ima še štiri bronaste. Italija ostaja pri osmih medaljah.

Najučinkovitejša v nizozemski vrsti, ki je bila boljša v vseh odbojkarskih elementih, najbolj pa v bloku in napadu, je bila s 17 točkami Nika Daalderop. Točko več je na drugi strani dosegla Elena Pietrini. Paolo Egonu, najboljša italijanska odbojkarica, je v igro vstopala le občasno, posledica tega so bile le tri njene točke.

Evropsko prvenstvo, finale in tekma za 3. mesto:

Nedelja, 3. september

Preberite še: