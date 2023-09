Slovenci vlogo favoritov potrdili tudi proti Severnjakom

Evropsko prvenstvo, skupinski del

Petek, 1. september

Petek na evropskem prvenstvu, ki poteka v štirih državah (Bolgarija, Italija, Izrael, Severna Makedonija), prinaša osem obračunov. Slovenske oči so bile zgodaj popoldan uprte v Varno, kjer so varovanci Gheorgheja Cretuja zanesljivo opravili tudi z drugim tekmecem, Finci.

Čeprav je bila to zanje tretja tekma v treh dneh, so srečanje odprli bolje od Slovencev, ki so potrpežljivo čakali na svoje priložnosti in preobrat začeli v drugem delu uvodnega niza. Pripadel jim je s 25:21, v drugem so slovenski odbojkarji ves čas nadzirali potek srečanja, ga dobili s 25:19 in povedli z 2:0. Finci so v tretjem nizu poskušali podaljšati srečanje, a jim ni uspelo, Slovenci so ga dobili s 25:22 in vknjižili pričakovano zmago.

Znova je v slovenski vrsti največ točk vknjižil Rok Možič (17), 11 jih je dodal Klemen Čebulj, pri Fincih se je Jiri Hänninen ustavil pri 15.

Slovensko zasedbo že v soboto ob 16.30 čaka tretja tekma, na kateri se bo pomerila s Španijo. Foto: CEV

Slovenci v soboto proti Špancem, ti že danes proti Hrvatom

Po današnji tekmi bodo Slovenci znova na delu v soboto ob 16.30, ko bodo na drugi strani mreže stali Španci. Ti so na uvodnem srečanju s 3:1 premagali Bolgare, zvečer pa jih čaka še tekma s Hrvaško. Ta je po porazu proti Fincem po tie-breaku premagala Ukrajino.

Italijani bodo tretjo zmago lovili proti Srbom. Foto: Volleyball world

V skupini A in C tekmi za prvo mesto v skupini

Gostitelji in aktualni prvaki Italijani so po dveh tekmah stoodstotni, prav tako njihovi tekmeci na večernem derbiju skupine A Srbi. Tudi v skupini C je na sporedu dvoboj najvišje uvrščenih reprezentanc skupine, favorizirane Poljske in Nizozemske.