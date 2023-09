Slovenci mirno do druge zmage

Varovanci Gheorgheja Cretuja so proti Finski prišli še do četrte zaporedne zmage na medsebojnih uradnih tekmah. In to na prepričljiv način. Slabši začetek jih ni prestrašil, potrpežljivo so čakali na svoj trenutek za prevzem pobude, dočakali so ga v drugem delu prvega niza, ko so zaostanek treh točk z delnim izidom 8:1 spremenili v vodstvo za štiri.

V nadaljevanju tekme Fincem ni pomagala niti glasna spodbuda velikega števila navijačev. Slovenci so bili vsaj v drugem nizu razigrani v vseh elementih, mladi in neizkušeni Finci, ki so sicer na prvenstvu že premagali Hrvaško in po izenačenem boju izgubili z Bolgarijo, pa jim niso bili kos. Slovenci so kljub nekoliko manj zbrani igri in manjšim težavam v tretjem nizu prišli do hitre zmage, posebno veliko moči pa niso porabili, kar je pred nadaljevanjem dolgega ter napornega tekmovanja prav tako pozitivna stvar.

Foto: CEV

Slovenci so potrebovali nekaj časa, da so ujeli pravi ritem. Po zaostanku 5:9 jih je Cretu že moral poklicati na prve posvete, po katerih pa so zaigrali bolje. Najprej so sicer le vzpostavili ravnotežje, po zaostanku 14:17 pa še nekaj dodali. Tine Urnaut je z odličnimi servisi omogočil Janu Kozamerniku, da jih je prvič popeljal v vodstvo (18:17), po izenačenju na 18:18 pa je dobre servise pokazal še Kozamernik in izid je bil 22:18 v korist favoritov. Pri zaostanku 21:23 so Finci še imeli upanje, ki pa ga je razblinil Rok Možič, ki je najprej uspešno zaključil napad, nato pa s pomočjo sreče oziroma mreže z asom končal niz.

V drugem nizu so Slovenci pokazali najboljšo odbojko. V napadu se je pri zbiranju točk Možiču priključil še Klemen Čebulj, Alen Pajenk je poskrbel za vodstvo 9:4, prednosti pa niso več izpuščali iz rok. Pri 22:16 je bilo že jasno, da bodo dobili tudi ta niz, Cretu je v igro poslal mladega Nika Mujanovića, ki je takoj dosegel dve točki, priigral zaključno žogo, drugo so po napaki tekmecev tudi izkoristili.

Nova tekma Slovence čaka v soboto ob 16.30 proti Španiji. Foto: CEV

Finci so na začetku tretjega niza zamenjali večino igralcev, Slovenci pa so začeli z vsemi najboljšimi, tudi Mujanović je ostal na klopi. A v slovenski vrsti ni več bilo prave vneme, saj se je zaradi nezbranosti kar precej mučila. Pri 14:10 je sicer kazalo, da je finski odpor končan, a so Skandinavci še dvakrat izničili zaostanek, tako da je bil v končnici izid 22:22. Toda Slovenci so nato dosegli tri točke zaporedoma, Pajenk jim je priboril zaključno žogo, sledila pa je še napaka tekmeca.

Naslednjo tekmo bodo branilci srebrne kolajne odigrali že v soboto, ko jih čaka Španija.