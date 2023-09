Ostale so le še štiri: kdo v boj za zlato?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le še štiri reprezentance so ostale v boju za odličja evropskega odbojkarskega prvenstva za ženske. Nobena na tem prvenstvu še ni izgubila. Naslov prvakinj branijo Italijanke, ki jim bodo v popoldanskem polfinalu v Bruslju nasproti stale zmagovalke lige narodov Turkinje. Reprezentanci sta se pomerili v četrtfinalu lige narodov, ko so bile s 3:0 boljše Turkinje. V večernem polfinalu se bodo za drugo finalno vstopnico udarile svetovne prvakinje Srbkinje in Nizozemke.